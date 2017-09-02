不放心川普 日加強拉攏美幕僚

2017-09-02

〔編譯茅毅／綜合報導〕路透一日報導，美國總統川普去年十一月爆冷當選後，有鑑於其行事作風難以預料，與過去交手過的美國傳統政治人物大不相同，日本政府與執政的自民黨幾經摸索，決定藉由與更多川普之重要、親信幕僚培養關係的方式，以降低川普時代的美日關係風險。

由於北韓武器計畫持續進展，川普執政團隊內部的紛爭與混亂更令日方擔心。一位自民黨高層人士指出，日方已注意到這問題，但為避免美日同盟受到衝擊，「在（川普政府的）每個層級，我方都需要建立良好人脈」。在日方亟欲打好關係的川普親信幕僚中，國安顧問麥馬斯特、副總統彭斯與白宮經濟委員會主席柯恩（Gary Cohn），都高居名單前幾位。

現任副首相兼財務大臣麻生太郎原先準備四日啟程赴華府與彭斯晤談經濟議題，一日雖宣布因北韓情勢而取消，但這仍是日本黨政高層積極交好川普幕僚的最新動作。麻生原本希望藉由此行聚焦在經濟議題上，避免日、美間因川普的「美國優先」政策導致貿易摩擦，進而削弱美日同盟關係。

日本一位消息人士表示，與川普打交道的風險在於，「他會把經濟議題與安全掛鉤」，目前「受害者」是中國，但不能保證日本不會是下一個。日本領導高層顯然對此戒慎恐懼，自去年美國總統大選結束以來，日相安倍晉三即與川普保持聯繫，已知兩人共會晤四次、通電話十一次。

另一位自民黨高層人士說，他起先以為，川普是個商人，知道自己在做什麼，在貿易和國防上的言論不過是選舉語言，但這半年來卻變了，奇怪的是，他似乎更有信心，「川普政府很不穩定，我方相當擔心」。