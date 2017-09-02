川普將撤夢想者計畫 八萬無證移民夢碎

2017-09-02

〔編譯張沛元／綜合外電報導〕美國總統川普預料最快在美東時間九月一日宣布廢止前總統歐巴馬透過行政命令下達的移民政策「夢想者」（Dreamer）計畫，近八萬名被稱為「夢想者」、幼時非法入境美國的無證移民，恐將就此失去免遭遣返的保護傘，引發美國商界領袖與國會議員的反彈，不滿川普政府的移民政策太過嚴苛，並擔心廢止此計畫有損美國經濟成長與稅收。

這是川普繼醫療保險、環保、古巴關係等多項議題後，再度落實推翻前總統歐巴馬任內政績的競選承諾。夢想者計畫正式名稱為「童年來美暫緩遣返擱置」（ＤＡＣＡ），官員透露川普會讓「夢想者」待到工作許可失效為止。

川普曾誓言會打擊奪走美國人工作機會的非法移民，以及廢止歐巴馬針對移民所簽署的所有行政命令。美國商界與部分國會議員反對川普廢止夢想者計畫。微軟總裁史密斯警告，美國無法承受失去「極有天賦的」夢想者的後果；古巴裔的共和黨聯邦眾議員羅斯雷提能提醒川普勿忘曾表明會對夢想者「以心相待」。眾院議長雷恩一日也表態反對。

所謂夢想者是指十六歲以前隨父母入境、自二○○七年六月起持續住在美國的年輕無證移民；根據歐巴馬執政時二○一二年六月推出夢想者計畫，三十一歲以下的夢想者得以申請ＤＡＣＡ，藉此避免遭到遣返，然此身分必須每兩年更新一次。夢想者們絕大部分來自墨西哥與其他拉丁美洲國家。