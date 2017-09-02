美以牙還牙 關閉俄舊金山領事館

2017-09-02

報復俄國驅逐美外交人員

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國八月卅一日突然下令，要求俄羅斯在四十八小時內關閉駐舊金山領事館，以及在紐約及華盛頓的兩處附屬機構，以報復俄方早前大幅刪減美方駐俄外交人員。此次可能是自一九八六年冷戰末期以來，美國對俄國採取的最劇烈外交行動。俄國外長拉夫羅夫九月一日揚言，俄國會給予美國嚴厲回應。

美國國務院發言人諾爾特表示，美方的決定乃基於「對等原則」，要求俄方於九月二日前關閉前述機構。此後兩國仍在對方領土各自保有三個領事館。這次決定旨在回應俄方此前的「莫須有且傷害」之舉。

雙方關係達冷戰後新冰點

今年七月三十日，俄國總統普廷曾下令，要求七百五十五名美國駐俄外交人員於九月一日前離開，駐員減少至四百五十五人，以使兩國外交人員數量相同。美方此次下令擺明「以牙還牙」。

美國報復的時機正值俄國新任駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）甫上任之際，他抵達美國數小時後就聞此消息，但他引用俄國前領袖列寧格言「我們不需要歇斯底里的衝動」，呼籲兩國以專業和謹慎回應。他的前任大使基斯利亞克深涉美國總統川普的「通俄門」醜聞，涉嫌大選期間密聯川普競選團隊。

此外，美國高級官員也指出，美國國務卿提勒森已致電俄國外長拉夫羅夫通知關閉一事。兩人預定於九月聯合國大會上碰面。對此，拉夫羅夫於通話時回應說，俄方對華府的決定深感遺憾。

翌日，拉夫羅夫在對學生演說時抱怨，美方只給四十八小時達成要求，並暗示俄方會嚴厲回應，可能進一步刪減美方外交人員。拉夫羅夫強調，美俄兩國以牙還牙制裁的始作俑者並非俄國，而是歐巴馬政府。俄國強調，莫斯科將密切研究美方最新措施，之後將作回應。

除了華府使館，俄國在紐約、西雅圖及休士頓都有領事館據點，關閉的舊金山領事館負責處理美國七州的外交事務，為最古老的俄方駐美領事館。去年，該領事館核發超過一萬六千個簽證給美國公民。美國情報機構一直懷疑該領事館是俄國間諜活動大本營。

不過，美方並未驅逐俄國外交官員。俄方舊金山領事館人員可轉至其他美國外交據點，可保留領事館所有權，也可出售，但不能在上述地點從事外交活動，此舉也避免兩國關係陷入惡性循環。