肯亞總統大選無效 60天內重選

2017-09-02

計票表格涉造假

〔編譯孫宇青／綜合報導〕東非國家肯亞最高法院一日裁定，上月八日的總統大選過程有「違法」之處，出身基庫尤族的總統甘耶達（Uhuru Kenyatta）當選無效，須在六十天內舉行補選。此為該國首度出現總統選舉無效判決，盧歐族的反對派候選人歐丁嘉（Raila Odinga）讚為具「歷史意義」，甘耶達陣營雖稱尊重判決，但也批評該決定「非常政治化」，雙方料再次對決。

500萬張選票失蹤

五十五歲的甘耶達上月十一日宣布成功連任，得票率五十四．二七％，大勝七十二歲的歐丁嘉一百四十多萬票，但隨即被歐丁嘉指控選舉舞弊，本應掃描回傳至選舉委員會（ＩＥＢＣ）系統，並在網路公開閱覽的計票表格，竟因「系統故障」遲遲未回傳，僅有計票「結果」以簡訊方式回傳，近五百萬張選票下落不明，被歐丁嘉及「國家超級聯盟」嘲諷，情況有如「在百慕達三角消失的船隻」。不僅如此，ＩＥＢＣ隨後提交最高法院的表格，更被發現三分之一缺少水印或序號等安全標誌，疑似造假。

最高法院首席大法官馬拉加（David Maraga）一日宣布，六名大法官在審理近一個月後，最後以四票對兩票多數決判定ＩＥＢＣ確實「失職、怠忽職守或拒絕以符合憲法命令的方式」進行總統選舉，令選舉過程充滿許多「違規及違法」之行為，損害選舉完整性，故裁定甘耶達勝選無效。不過，最高法院未將罪責扣在甘耶達及其政黨之上，並會在廿一天內公布據以判決的資料。

歐丁嘉籲解散選委會

此前兩度參選總統落敗、向最高法院提出選舉無效、卻從未勝訴的歐丁嘉對此表示，這是非洲民主化過程中「開創性」的判決，是對肯亞、乃至非洲人民具歷史意義的一天，而他也將呼籲解散ＩＥＢＣ，並要求起訴選舉官員。

然而，甘耶達表示，不認同最高法院的決定，但會予以尊重。其律師則加碼砲轟，ＩＥＢＣ「什麼也沒做錯」、判決結果「非常政治化」。甘耶達二○一三年得票率為五十．○三％，而在一三年和○七年大選中，投票系統都曾疑似遭人灌票，因而引發大規模種族衝突，○七年更造成一千兩百人死亡、六十萬人流離失所。

肯亞首都奈洛比的基貝拉難民營、反對派票倉基蘇木等各地支持歐丁嘉的民眾，在選後即走上街頭示威，迄今已有至少二十八名民眾在警方鎮壓下喪命，但在選舉無效判決出爐後，群眾紛紛為「正義獲得平反」歡欣鼓舞，更準備「慶祝到筋疲力盡」。對於六十天內即將舉行補選，歐丁嘉表示「已準備好」，甘耶達律師也強調，相信人民將「再次表達心聲」。