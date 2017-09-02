諷哈維受害者為新納粹 查理週刊惹議

2017-09-02

〔編譯周虹汶／綜合報導〕以諷刺政府、宗教出名，且常針對伊斯蘭教的法國《查理週刊》，上月30日最新一期封面以近日侵襲美國德州的哈維颶風罹難者為主角，但竟把垂死前舉手奮力一搏的受災者諷為「新納粹份子」，還說這些人最後溺死證明了「神的存在」，激進言論再度引發眾議。

在封面漫畫中，沒入水中的一群人在風雨飄零中手腳並用高舉，宛如行納粹禮，背景則是一排頂部鑲著納粹鷹徽的納粹德國國旗；標題則寫「神存在著！」下方補充寫道「祂把德州的新納粹份子都淹死了！」美國華盛頓郵報認為，這幅漫畫諷刺德州人去年總統大選支持川普的意味濃厚；後者在當地拿下52.6%得票率，最後驚險入主白宮。

保守派批：漫畫邪惡又卑劣

美國保守派媒體國家評論指出，查理週刊這幅漫畫「邪惡」且「卑劣」；但強調「查理週刊裡頭那些魯蛇擁有天賦的出版權利，而且沒人有權射殺他們。」

查理週刊先前曾刊載諷刺先知穆罕默德的漫畫，因而屢遭威脅。2015年1月其巴黎辦公室遭武裝份子持槍攻擊，導致12人死亡。

其實不只查理週刊揶揄德州災民，美國政治新聞網站POLITICO漫畫也描繪民眾受災獲救還舉昔日邦聯旗，以為是「天使！由神送來！」但「呃，其實是海岸防衛隊……由政府送來。」同樣挨批。