哈維洪災+化工廠連爆 德州經損恐達2.27兆

2017-09-02

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕在四級颶風哈維驚人的雨量癱瘓德州休士頓地區之際，鄰近休士頓的一家生產液態有機過氧化物的化工廠因淹水導致備用發電機故障，造成近2公噸高度不穩定化學物質在上月31日凌晨連續爆炸，9至12米火舌與刺鼻煙柱直沖天際。休士頓地區密佈化工廠與煉油廠，該事件令居民憂心更多的產業污染恐陸續爆發。

當地石化產業污染恐陸續爆發

哈維自一週前登陸德州以來，至1日已導致休士頓周邊6郡至少46人喪生、19人失蹤，德州與路易斯安那州至少10萬戶受災，另有超過100萬人離家避難，當中3萬人住在收容所。穆迪分析公司推估，哈維造成德州的經濟損失恐達510億至750億美元（約2.27兆元台幣）之間。美國總統川普8月31日宣布自掏腰包捐款100萬美元濟助災民，2日將再度前往德州與路州視察。

德州累計46死 百萬人被迫離家避難

在休士頓以東40公里小鎮克羅斯比（Crosby）設置有機過氧化物廠的法商阿科瑪（Arkema）本週初警告，為因應斷電，已緊急將該化學物質分別存放在9部冷藏貨櫃車內，然而近2公尺高淹水讓其中8部貨櫃車備用發電機故障，無法冷卻降溫的有機過氧化物隨時有起火爆炸可能，而他們已無法防範爆炸的發生。有機過氧化物用於塑膠與油漆的製造，該廠存放240公噸。

31日凌晨2時左右，該廠一部貨櫃車起火爆炸，釋出刺鼻黑煙，15名消防員出現呼吸道問題送醫。當局警告，其他貨櫃車仍有爆炸可能，住戶應緊閉門窗避免外出，以免吸入可能損害呼吸系統的煙塵。爆炸發生前，該廠方圓3公里、5000名居民及57名員工已撤離。

德州農工大學化學專家曼南指出，阿科瑪依法提出的危機管理計畫並未觸及如何因應淹水或電力與冷卻失靈狀況。去年他將該廠列入70家恐對休士頓造成最大傷害的工廠之一。休士頓周邊6郡共223家化學廠、33家煉油廠，及數百英里運送有毒化學物質管線。美聯社報導過去11天，煉油廠與化學廠至少發生20多起空污排放。

目前大西洋上又有三級颶風艾瑪（Irma）形成，直線朝南加勒比海前進，但還無法判定是否會侵襲美國佛州或墨西哥灣地區。