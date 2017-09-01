馬克宏推勞動改革 左派及工會反對

2017-09-01

〔編譯陳正健／綜合報導〕法國政府八月三十一日公佈親商的勞動改革計畫，亦即大修厚達三千多頁的勞動法典，使企業從嚴格的勞動法規中鬆綁，以對抗居高不下的失業率，促進經濟成長及鼓勵創業。不過，這項改革遭到左派及工會的強烈反對，號召九月十二日上街抗議，成為法國總統馬克宏上任以來的最大考驗。

九月十二日 勞工將遊行抗議

馬克宏曾於競選總統期間誓言，他將挑戰法國的強大工會，翻修高度保護勞方的勞動法典。數十年來，法國左右派政府都曾試圖全面修訂勞動法規，但都畏於街頭抗爭致無疾而終。

為此，法國政府三十一日公布改革方案，內容包括寬減稅務、鼓勵企業增聘人手、給予企業在安排工時與待遇上更有彈性等。其中最受矚目的改革是針對勞工法庭的不當解僱訴訟訂定補償金上限，最高為二十個月，令資方更敢於聘用及開除員工，不怕被告上法庭；另，也允許人數在五十人以下的小型企業可不經工會，與勞方個別協商工時及待遇。

此一改革需要國會批准，此前馬克宏已取得國會同意，以特別程序案進行表決，以避免冗長辯論及逐修審議。馬克宏的執政聯盟在國會享有多數優勢，這項改革預定可在九月開始實施。

馬克宏曾於上週指出，法國人「痛恨改革」。法國是歐元區第二大經濟體，但其失業率高達九．五％，是競爭對手德國及英國的將近兩倍，這項改革旨在強化法國的競爭力。

對此，法國第二大工會組織、強硬派的「工人民主聯合會（CGT）」抨擊，政府此舉為「社會退步」，已號召勞工於九月十二日上街遊行。然而，法國最大工會組織「法國民主工會聯盟（CFDT）」等溫和團體則採取觀望態度。

另外，法國激進左派政黨「不屈法國（France Unbowed）」也計畫於九月二十三日在巴黎舉行大規模示威。該黨黨魁梅朗雄是馬克宏的總統競選敵手，他呼籲民眾上街對抗政府的「反民主」措施。