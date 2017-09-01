基因療法抗血癌 美FDA首准

2017-09-01

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國「食品藥物管理局（ＦＤＡ）」八月三十日批准全球第一款「嵌合抗原受體Ｔ細胞（CAR-T）」免疫療法，為癌症治療開啟新紀元。這款產品名為Kymriah的療法作用有如「活體藥物」，利用基因工程強化患者自體Ｔ細胞，僅需注射一次就能如一群刺客大軍揪出癌細胞予以摧毀，臨床試驗顯示對抗侵襲性急性淋巴性白血病高度有效。不過，一次療程費用高達一千四百多萬台幣，並非一般人所能負擔。

諾華製藥公司（Novartis）開發的Kymriah療法，實驗階段名為CTL019，獲准用於罹患急性淋巴性白血病（ALL）中最常見類型「前驅Ｂ細胞淋巴白血病」、或者復發至少兩次的二十五歲以下孩童和青少年。本身也是血癌過來人的ＦＤＡ局長古特利布（Scott Gottlieb）預期，這是種「歷史性」免疫療法，「將改寫現代醫學面貌」。

一次療程要價1400多萬台幣

癌細胞通常能躲過人體免疫系統中對抗疾病的Ｔ細胞，Kymriah利用基因工程，但是並非針對致病基因，而是強化Ｔ細胞。研究人員從患者血液中取得Ｔ細胞，基因改造使其擁有能鎖定癌細胞的「嵌合抗原受體（chimeric antigen receptor , CAR）」，嵌合抗原受體Ｔ細胞（CAR-T cell）在實驗室複製百萬倍後注入患者體內能繼續複製，對抗疾病數月、甚至數年之久。

諾華公司說，Kymriah一次療程費用四十七萬五千美元（約一四四二萬台幣），但是若患者接受治療後一個月內無起色，將不收費。

此駕馭免疫系統方式與常見免疫療法藥「免疫檢查哨抑制劑」提高自然Ｔ細胞偵測腫瘤能力不同。古特利布說，「我們正進入醫學創新的新疆界，有能力將患者自己的細胞重新編程以攻擊致命的癌症」。

兒童罹患的癌症中，以急性淋巴性白血病最普遍，美國每年約有三千名兒童、青少年罹患此疾，復發率十五％。諾華表示，研究顯示八十三％的患者對這種療法有反應，治療三個月內癌症緩解。首例接受Kymriah療法的患者、現年十二歲的懷海德（Emily Whitehead）五年前在費城兒童醫院接受治療，三週內癌症完全緩解，而且維持至今。