《中英對照讀新聞》Exit sign changed to read "Crooked Hillary"－出口路標被改成「狡詐的希拉蕊」

2017-09-01

◎張沛元

A person in New York used a highway sign to take a jab at Hillary Clinton.

(美國)紐約州的某個人利用一面高速公路路標來攻擊(2016年美國總統大選民主黨候選人)希拉蕊.柯林頓。

An exit sign on Long Island used to say "Crooked Hill Rd" on Sagtikos Parkway east of New York City, but someone added some letters to spell out "Crooked Hillary."

紐約市東邊的長島的薩格提可斯公園大道上的一面出口路標,原本寫的是「彎丘路」,但某人在路標上加了幾個字母,使之拼寫成「狡詐的希拉蕊」。

A local resident snapped an image of the term Donald Trump referred to his opponent during the presidential campaign.

當地一名居民拍下了這面變造路標。「狡詐的希拉蕊」是(美國總統)唐納.川普在總統大選競選期間用來指稱對手(希拉蕊)的用詞。

Transportation officials later removed the sign and reminded everyone that defacing traffic signs is illegal.

運輸部門官員稍後移除了這面路標,並提醒所有人,污損交通標誌屬違法行為。

《新聞辭典》

take a jab at/take jabs at:慣用語,攻擊,抨擊。jab,名詞,猛戳,猛擊。例句:He is always taking jabs at people who he thinks are unfriendly to him.(他總是抨擊那些他自認對他不友善的人。)

spell something out:慣用語,字面意義為(用字母)拼出來;引伸意義為清楚詳述某事。例句:What do you mean you don’t understand - do I have to spell it out for you?(你說你不懂是什麼意思?要我拼給你聽嗎?/一字一句解釋給你聽嗎?)

deface:動詞,損壞……的外觀,塗污。例句:They were fined for defacing a statue in the park.(他們因毀損公園內一座雕像而遭到罰款。)