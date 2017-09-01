爆料大亨郭文貴 被控性侵

2017-09-01

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美聯社八月卅一日獨家報導，目前流亡美國且持續端出中國黨政高層醜聞的中國富豪郭文貴，繼四月遭中國政府透過國際刑警組織（ＩＣＰＯ）追殺，近日罪加一等，被控前年起在世界各地性侵及軟禁一名年輕女助理，可能因中國政府力促而收到ＩＣＰＯ第二張「紅色通報」。

郭文貴尚未出面澄清，但專家認為，中國共產黨第十九次全國代表大會（中共十九大）十月召開在即，中國政府提出這起最新指控正是要讓郭文貴噤聲，以免已鋪路打算繼續掌權的中共當今最高領導人習近平布局受到挑戰。

美聯社在中國官員「非比尋常」的配合下，看到了中國政府對這起性侵案的調查文件，也更坐實了郭文貴案在中國的政治敏感性，以及中國政府急於噤聲的追殺努力：全案調查上月五日啟動，報案自稱受害的女子現年廿八歲，二○一五年任職於郭文貴名下的香港房地產公司人力資源部門；後來被派往海外，擔任郭文貴私人助理，豈料在美國紐約、英國倫敦、巴哈馬被多次性侵，只因對方慣以此道測試女員工「忠誠度」。

這名女子在倫敦期間，甚至被軟禁於高級地段的豪宅內，護照、手機、電腦、鑰匙一律遭沒收；今年初與一名擔任律師的友人偷偷會面，才以書面資料全盤托出，並拿出內衣、驗孕棒、墮胎藥當物證；四月終於逃出郭文貴魔爪，才前往中國駐倫敦大使館申請新護照得以返中。

在中國官員安排下，美聯社也和這名女子通上電話，她聲稱現在有警方保護才提告，「我只希望他能就對我所做的一切面對司法。」涉嫌綁架、欺詐、洗錢以及對中共情報人員行賄等至少十九項刑事罪名，中國希望郭文貴十月到期的美國簽證不再展延，甚至就此取消，正把案情相關證據提供給美國官員，但美國至今尚未表態。

「紅色通報」並非逮捕令，也不具強制力，更不代表ＩＣＰＯ立場，僅是該組織代當事國向其他會員國發布要犯資料的最高等級緊急快速通報；又中美兩國間並無引渡協議，加上司法制度不透明的中國經常提不出具有說服力的犯罪證據，以致美方時常拒絕交人，況且郭文貴掌握中國高層祕密。不過，近三個月內，美國曾交出兩名中國口中的嫌犯，其中一人就涉及性侵。

郭文貴現年五十歲，以房地產事業造就今日高達一八〇億人民幣的身家。根據中國《財新週刊》一五年三月底刊出的特別報導，一四年八月出逃至今的郭文貴是「權力獵手」，與「掌握國家安全和政法力量」的人士交往結盟，才能多次面臨金錢缺口卻屢屢否極泰來；但一二年的十八大改變了「讓郭文貴如魚得水的昔日遊戲規則」，他當時高任國家安全部副部長的最重要盟友馬建一五年初落馬，郭文貴藉由勾結高官在商場敗部復活的模式也才就此曝光。

但郭文貴在海外不甘示弱，今年開始接受各家媒體採訪。四月十九日，中國外交部發言人陸慷證實，在中國政府要求下，ＩＣＰＯ已對郭文貴發出「紅色通緝令」；至於所犯何罪，他僅說「可以向有關部門了解」，不願現場講明。就在當天，中共黨媒《新京報》也發文指控郭文貴強暴女下屬，因為「只有霸占了女人的身體，才能霸占女人的心，才能放心把工作交給她」。

但郭文貴反咬「反貪首長的家人」包機與嫩模在空中的荒淫行徑，箭指中共第十八屆中央政治局常務委員會委員王岐山的外甥姚慶。他當晚也開始直播大爆中國高層內鬥與私生活秘辛，六月直指王岐山「盜國」在美置產，還稱范冰冰等多位知名女星都與這位中共當今第六把手進行性交易及拍性愛影片。