嚴控克里米亞 俄跨海大橋明年通車

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國衛報八月三十一日報導，俄羅斯籌建已久的「刻赤海峽大橋」（Kerch Strait Bridge）已完成關鍵重要工程，未來完工將能連結俄國本土與克里米亞半島。此項工程不僅是實質的基礎建設，也象徵俄國從烏克蘭奪下這塊土地後，短期內無意放棄其控制權。
俄國已將六千公噸重的鐵路路段拱橋，安置在離海面三十五公尺高的橋墩上，共出動數百名工人。這座拱橋長度超過兩百公尺，其高度足以讓船隻從橋下通過，至於公路路段拱橋將於下個月安置。
大橋完工後將長達十九公里，分別於明年及後年開放道路和鐵路交通。此項工程被形容為俄國史上最複雜建設作業，將是該國最長橋樑，預期造價將近三十億英鎊（約一一九四億台幣）。此為俄國整合克里米亞半島的主要計畫之一，因為克島與烏克蘭間有地峽連結，但與俄國本土隔著刻赤海峽，兩地目前唯一交通方式是飛機或渡輪。俄國官員希望，這座大橋能使民眾更易至克島度假，並使當地紅酒及農產品運至俄國銷售。
俄國於二○一四年三月併吞克島後，曾思考隧道等方案連結兩地，不久便著手建橋，因為克島與烏克蘭邊界高度軍事化，烏國方面進行一系列封鎖，包括破壞電線等，以致克島在二○一五年底數週沒有電力。國際仍視克島為烏國領土，克里米亞島官員與企業目前持續遭受西方制裁。
負責建設大橋的是俄國億萬富商羅登柏（Arkady Rotenberg）。他是俄國總統普廷的兒時柔道練習夥伴，曾在老友執政下屢次取得國家建設合約。不過，他宣稱此項工程不為金錢，而是為了未來世代。
其實，英國財團於十九世紀曾有意建設鐵路，透過克島連結倫敦與印度。一九三○年代，俄國領袖史達林也曾有造橋計畫。一九四二年，納粹德國奪下克島後曾著手建橋，但遭俄軍阻擋無法完工。在二戰尾聲，蘇聯興建一座單軌鐵路橋樑，但幾週後便崩壞。此項工程後來因成本、天候及地理等因素一度遭放棄。