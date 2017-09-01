北韓搗彈搶盡鋒頭 南韓無奈邊緣化

2017-09-01

〔編譯茅毅／綜合報導〕無視國際社會警告，北韓仍我行我素頻頻試射飛彈，其領袖金正恩搶佔國際媒體，一個在國際間被孤立的國家彷彿與美、中、日等強權平起平坐，而與美國有同盟關係的南韓卻反遭邊緣化，對北韓問題的發言亦不受重視，這也使南韓媒體在川普一月上台後創造的新名詞「Korea passing（架空、跳過南韓之意）」持續發酵，反映出南韓國內沮喪、無奈和諷刺的心情。

「Korea passing」由來的另一說，乃研究亞洲決策的專家最早使用，藉此形容美國與南韓關係的狀況，近幾個月來常用來描述南韓似乎已遭包括北韓在內的區域內其他強權忽視。

儘管南韓外交部一再澄清，沒有所謂的「Korea passing」，但自川普就任以來，這類例子屢見不鮮。「Korea passing」於四月川普與中國國家主席習近平間的「川習會」時發酵，會後川普在推文裡請中國在北韓問題上再多盡心力，卻鮮少提及南韓。他八月卅日推文寫道，與北韓對話並非解決之道，這和南韓總統文在寅強調與平壤對話的方法顯然不同。

首爾許多觀察家提到，當涉及與北韓打交道時，美國會先找中國，甚至日本的順位都在南韓前面，此外，川普提名的駐中、駐日大使均已履新，反觀駐南韓大使依舊懸缺。而在北韓八月廿九日試射飛彈飛越日本上空後，川普與日相安倍晉三通電話四十分鐘，與文在寅則根本沒有聯繫。

一旦朝鮮半島爆發戰爭，最先遭殃的恐是人口達千萬的首爾，南韓智庫「峨山政策研究院」主任詹姆斯．金（James Kim）指出，「南韓在整個過程中沒有發言權，在部分案例裡，甚至上不了談判桌。」尤有甚者，連北韓的眼中亦無南韓，北韓官方認為，南韓政府不過是個傀儡政權，平壤持續尋求直接與美國談判。