美匿蹤戰機飛越半島 模擬轟炸朝鮮

2017-09-01

F-35B與B-1B首度同隊飛臨南韓

〔編譯張沛元／綜合外電報導〕美國與南韓年度軍演在八月三十一日結束，當日美軍出動四架最先進的F-35B匿蹤戰機以及兩架B-1B槍騎兵轟炸機，與南韓戰機在朝鮮半島上空進行模擬轟炸演習，這是F-35B首次在南韓執行任務，對北韓的警告意味濃厚。不過，雖然美國總統川普日前稱北韓問題「談判不是答案」，但美國國防部長馬提斯稍後仍強調，會用盡外交手段來解決北韓問題。

來自美軍陸戰隊駐日本的岩國基地的四架F-35B與來自美軍關島基地的兩架B-1B，先與日本航空自衛隊戰機並肩飛行後，三十一日午後於朝鮮半島上空再與四架南韓空軍F-15K戰鬥機進行聯合航空阻截行動，雙方還編隊進行聯合飛行演習、在南韓江原道必勝射擊場進行實彈射擊演習，以及空投MK-84、MK-82與GBU-32等炸彈。這是F-35B與B-1B首度編隊同時飛臨南韓，被視為美方藉軍力展示施壓北韓。美國太平洋司令部空軍指揮官歐蕭尼西說，這是對北韓威脅美國盟友、夥伴與國土所做出的回應，展現美國與盟邦的團結與強調雙方在抵禦共同區域威脅的合作。

中國建議暫停軍演1年

美韓戰機模擬轟炸演習的時間點頗為敏感：北韓二十九日試射飛彈飛越日本上空，川普三十日發推文嗆與北韓「談判不是答案」，至於三十一日當天則是屢招致北韓抗議的美韓年度聯合軍演的最後一天。日本共同社報導，中國外交部部長助理兼朝鮮半島事務特別代表孔鉉佑三十日與日本各黨派共九名國會議員會談時透露，中國已建議美韓暫停聯合軍演一年。中國在處理朝鮮半島問題時向來主張「雙暫停」，即北韓停止研發核武與試射彈道飛彈，美韓停止聯合軍演。

美國防部長：持續使用外交手段

川普拒絕談判的推文看似讓美國的北韓政策更為混淆，國防部長馬提斯就不認同川普的說法。馬提斯三十日在國防部會見南韓國防部長宋永武前表示，美國並未用罄解決北韓問題的外交手段，美韓會持續合作。在此同時，消息人士透露，日本與聯合國安理會常任理事國之一的英國，正在討論讓安理會通過制裁新決議案的可能性。