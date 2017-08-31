希特勒動機正確？ 日副相失言挨批

2017-08-31

〔編譯周虹汶／綜合報導〕屢出失言風波的日本副首相麻生太郎，廿九日再現驚人之語，不僅又提屠殺六百萬猶太人的前納粹德國獨裁者希特勒，且說到「動機正確」、「只有為國民留下結果才能成為著名的政治家」等詞句，飽受各界批評。麻生太郎卅日自稱舉例不當，澄清並收回說法。

身為執政的自由民主黨七大派系領袖之一，麻生太郎廿九日在「麻生派」議員聚會演講中說，立志成為政治家的「動機無所謂，重要的是結果。屠殺了幾百萬人的希特勒，就算動機再怎麼正確也是不行」；「為國民留下結果，才能成為著名的政治家，這可不是光人好就能幹得了的職業」。

這番言論有擁護希特勒之嫌，讓逾七十年前遭遇大屠殺的猶太人「悲痛沮喪」。國際人權組織「西蒙．維森塔爾中心」認為，這起最新「說錯話」事件令人不安、十分危險，在北韓朝日本發射飛彈「而所有美國人想與日本團結一心的關鍵時刻，這些話有損日本聲譽。」

在野的民進黨國會對策委員長山井和認為，麻生太郎兼任財務大臣暨內閣府特命金融擔當大臣，「這是重大失言」，「令人感到極其羞恥」，懷疑他是否適合這個職位。

引發眾怒的麻生太郎卅日連忙澄清，「很明顯地，提及希特勒的所有言論，都是採用極度負面的措詞；而且他的動機也是錯的，這也很明顯」。為強調政治人物追求結果的重要性，「我列舉希特勒作為邪惡政治家的例子。對於此番言論招致有違本意的誤解，感到十分遺憾」，「以希特勒為例是不合適的，因此將收回發言」。