美駐南韓大使 傳鷹派韓裔學者出線

2017-08-31

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普據傳已經內定前任白宮國家安全委員會亞洲事務主任車維德（Victor Cha）為美國駐南韓大使，並且即將宣布這項人事安排。在朝鮮半島局勢緊張的此刻，川普挑選這名韓裔美籍學者出使南韓，可能透露出白宮相信，進一步施壓中國是防範該區域爆發核武衝突的最佳外交途徑。

車維德現任喬治城大學外事學院亞洲研究計畫主任，也是智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深顧問，在布希政府時期出任國安會亞洲事務主任，是布希總統的頭號北韓事務顧問，對北韓問題立場被視為鷹派。

他最近曾指出，北京將北韓問題重擔都留給美國，中國需要更努力施壓。六月他在華郵撰文呼籲處理北韓問題需要有新作法，「要求中國施壓平壤，促成美國與北韓談判已經不夠，中國也得是這場談判的核心角色。要為北韓暫停、縮減其核武、飛彈計畫付出成本的應該是中國。」車維德還說，期望中國支持平壤政權易主是不切實際，他也反對北京「雙暫停」方案，反應要求中國以取消與北韓經濟合作、貿易往來為籌碼，令北韓在國際原子能總署監督下停止擴張核武。

他認為，中國也許比以往更有意願利用其經濟影響力，「北京想找一個化解當前危機的外交出口，值此中國十九大，國家主席習近平仍在尋求與川普間的良好關係。且中國對金正恩備感失望，所有這些或許都使川普政府握有比前任領導人多一點籌碼。」