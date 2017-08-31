金正恩精心「射」計 窮途末路才啟核戰

2017-08-31

〔編譯陳正健／綜合報導〕美聯社駐平壤分社主任泰爾米吉（Eric Talmadge）三十日分析，傳統上認為，北韓動用核武形同自殺，但對許多研究核武戰略的人士而言，北韓確有可能在掀起核戰之後存活。北韓二十九日再行飛彈試射，顯示平壤可能正準備核戰，但唯有窮途末路時才會啟用。

泰爾米吉表示，北韓領導人金正恩每次發射飛彈，都得付出高昂的成本。北韓資源窘迫，且製造飛彈既複雜又昂貴。因此可以推斷，金正恩每次下令發射飛彈，都是精心策劃之舉，以取得最大的政治、技術及訓練價值。

北韓曾經表明，除非遭到攻擊，或是有理由相信攻擊迫在眉睫，才會動用核武進行報復或是展開先發制人攻擊。泰爾米吉認為，觸發北韓的動武因素，可能是南韓的異常部隊調動、日本美軍基地的可疑活動，或是從關島起飛美軍B-1B轟炸機逼近到北韓領空附近。金正恩若認定前述任何一項舉動意味進攻將至，他可能立即瞄準日本美軍基地，或攻擊東京等日本城市，以削弱美軍的指揮能力。動用核武是北韓所能釋出的最強烈訊息，但化學武器也是選擇之一。

在動武反擊美日的情況下，北韓有能力以核彈頭飛彈攻擊美國本土，就成為北韓存活的關鍵。麻省理工學院政治學副教授、核戰略專家納蘭（Vipin Narang）強調，北韓發展洲際彈道飛彈，是為了嚇阻美國的核武報復。北韓相信，若能讓美國城市陷於險境，包括洛杉磯或芝加哥等，即能改變美國的算計。因此，金正恩才會急於完善核武，並向世界炫耀核武能力。

雖然美國片面對北韓發動戰爭的可能性極低，但如果美國決定動手，就可能在數小時或數日內的第一波攻擊中，除去北韓的領導階層，或者至少嚴重瓦解其指揮鏈、破壞大部分的戰鬥能力。因此，北韓有強大誘因，在輸掉一切前快速升高衝突。

金正恩害怕的是「斬首攻擊」，因此挾飛彈與核武作為保護。他的戰略是以首爾和美國城市的安危為人質，牽制美國的軍事行動，同時強化自身承受先制或大規模報復攻擊的能力。為此，北韓才會急於發展能從陸地、潛艦發射的飛彈，同時強化飛彈的機動性，使其易於運輸與藏匿。