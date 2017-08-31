以牙還牙 美完成核彈投擲測試

2017-08-31

F15戰機載運 發動有限範圍核戰

〔編譯陳成良／綜合報導〕在北韓發射彈道飛彈飛越日本後，美國展現軍事實力回應，除宣布時隔五個月再度成功完成B61-12核重力炸彈的飛行測試外，美軍神盾級驅逐艦「約翰．保羅．瓊斯」號（USS John Paul Jones）也在夏威夷的演練中，成功擊落一枚中程彈道飛彈。

核彈B61-12是B61的最新版本，號稱美國最具危險性的高精度打擊核彈，破壞力可以調整在五萬噸至三百萬噸的黃色炸藥之間，美國軍方預計在二○二○年三月正式生產這種核彈。B61-12體積小到可用雙人座戰機載運投射，但引爆後能夠產生一團直徑一．六公里、五倍於太陽溫度的巨大火球。

繼三月首次試驗後，這是美國軍方今年再次進行B61-12這類試驗獲得成功。此次試驗是八月八日在內華達州的內利斯空軍基地進行，兩架F-15E戰鬥機投下兩枚未攜帶核彈頭的B61-12炸彈。

武器科技明顯領先北韓數十年

美國核子安全局（NNSA）副局長卡柏斯表示，為達到國安需求，B61-12的使用壽命展延計畫如期推動，這些實際的飛行測試驗證了B61-12的設計能夠發揮系統性能。今日美國報分析， 這兩次試驗的炸彈雖不含任何核子物質，卻清楚展現出美國武器科技領先北韓數十年。

俄羅斯《國防》雜誌主編科羅琴夫指出，B61-12的第二次試驗可能意味著，美國繼續加快推行以其戰略核武器武裝歐洲的重整軍備項目，而美國和歐盟都在考慮歐洲可能發生有限範圍的核戰。

在此同時，美國飛彈防禦局（MDA）聲明指稱，美軍八月三十日成功在夏威夷外海進行中程飛彈攔截試驗，從神盾艦「約翰．保羅．瓊斯」號上發射的SM-6攔截飛彈成功擊中一枚中程彈道飛彈。MDA在聲明中指出，此次試驗的成功，將強化此海基神盾防禦系統在終期發展階段的海洋戰力。據報導，美國將在二○二三年之前，將這套神盾防禦系統供應給日本，對抗北韓飛彈威脅。