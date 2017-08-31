北韓飛彈越日 嗆美前奏而已

2017-08-31

將以太平洋為目標 發射更多飛彈

〔編譯陳正健／綜合報導〕北韓官媒朝鮮中央通信社（KCNA，朝中社）三十日報導，平壤二十九日在領導人金正恩親手指導下，發射中程飛彈火星十二型首度飛越日本上空。金正恩並警告，此次只是遏制美國領土關島的「有意義前奏」，未來將以太平洋為目標，發射更多彈道飛彈。對此，美國總統川普回嗆，與北韓「談判不是答案」，似乎宣告放棄外交手段回應。

朝中社除證實發射的是新型中程飛彈火星十二型外，還強調此次試射驗證了實戰威力、機動力與打擊力。金正恩表示，將隨時關注美國的言行，本次試射是回應美韓「乙支自由衛士」軍演的「開場」，但對鄰國安全沒有影響。

川普回嗆「談判不是答案」

然而美國總統川普繼二十九日再度警告北韓，美國「所有選項都在考慮中」之後，三十日再度透過推透發文，宣稱外交談判對北韓毫無用處，「美國一直與北韓談判，還付給他們勒索費達二十五年，談判不是答案！」

根據南韓國家情報院分析，北韓可能在九月九日國慶日發起新的挑釁。據南韓國會議員轉述，北韓的挑釁不外乎就是試射飛彈或進行核子試爆。此前有外媒引述專家看法，指北韓可能在當天進行第六次核試。北韓上次核試就是在去年九月九日實施。

值得注意的是，北韓勞動黨黨報「勞動新聞」針對這次在平壤附近的飛彈試射所公布的最新二十多張照片中，其中一張照片顯示金正恩咧嘴大笑，桌上是西北太平洋地圖。獨立分析家表示，根據這張地圖，飛彈原本計畫的發射距離為三千兩百公里，但二十九日的飛彈射程可能少了五百公里。憂思科學家聯盟飛彈專家萊特（David Wright）也指出，該飛彈射程確實短於日前的同型飛彈，可能是故意提前切斷引擎推力，或是機械問題所致。

聯合國譴責蠻橫 中俄反對單邊制裁

聯合國安理會二十九日召開緊急會議，譴責北韓的「蠻橫」行動不僅是區域威脅，也是對聯合國全體會員國的威脅。美國駐聯合國大使海利痛批，北韓行徑「令人無法接受」，違反安理會的每項決議，應對其採取強硬行動。日本駐聯合國大使別所浩郎也主張，確有必要對北韓施加強硬制裁。

不過，中國與俄國駐聯合國大使劉結一與納班濟亞（Vassily Nebenzia）強調，兩國反對對北韓的單邊制裁，再次呼籲美國終止在南韓部署「戰區高空防禦系統」（THAAD，簡稱薩德）。

中國外交部長王毅回應，對北韓實施任何舉措，都應在聯合國安理會框架下，按照相關決議執行，單邊制裁不符國際法和國關準則。中國外交部發言人華春瑩抨擊，相關國家只是選擇性執行制裁，忽略推動重新談話，不想承擔任何責任。