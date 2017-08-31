辭世20年 英年輕人不識黛妃

2017-08-31

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國已故黛安娜王妃八月三十一日辭世滿二十年，其子威廉與哈利王子三十日前往黛妃故居肯辛頓宮的紀念花園低調追悼亡母。黛妃曾是深受全英甚至全球民眾愛戴的偶像，但她香消玉殞二十年後不僅粉絲人數銳減、媒體報導熱度不在、王室的相關紀念活動比十年前低調，還被在她死後才出生的英國年輕人笑說，「我絕不會弄那種髮型」。

「絕不要留那種髮型」

黛妃在一九九○年代以其投身慈善、不避諱接觸愛滋病患，以及勇敢與王儲查爾斯仳離，受訪時暢談私生活而一新英國王室形象。她在巴黎車禍中辭世後被譽為「人民王妃」，出殯時倫敦街頭有上百萬人夾道與她告別，還有超過半數英國人觀看電視轉播。但對在黛妃死後才出生、在文化與政治上與老一輩有嚴重代溝的英國年輕人而言，黛妃薪傳實難令人產生共鳴。

黛妃新書作者沙伊德說，記不得黛妃的年輕人不覺得黛妃有多重要，對黛妃的感覺就像對同樣死於車禍的摩納哥已故王妃葛莉絲凱利，只是年代比較近；但對至少三十歲的英國人來說，黛妃仍是文化試金石。他的理論獲得英國民調公司YouGov的調查支持：當五十歲以上的英國人最有可能記得黛妃時，十八歲到二十四歲的年輕人卻最有可能只把她當成車禍死者。

十八歲英國女孩芭倫坦承，她們跟黛妃真的不太熟……「她真的不是我們這一輩的偶像。」今秋準備念大學的葳爾蔻克絲說，她們這一輩直到威廉數年前娶妻時才開始了解黛妃，而且從沒把黛妃視為時尚象徵……「我看著她（黛妃的照片）心想，天啊，我絕對不要弄這種髮型……現在是（威廉之妻）凱特，她是我們這一輩的偶像，我們這一輩的黛妃。」

黛妃的魅力、精神與影響或許正隨世代更替而式微，連讀者年齡層較高的報紙今夏都未大肆炒作黛妃之死。曾以瘋狂報導黛妃辭世聞名的英國每日快報的王室特派員帕瑪推測，原因可能出在報紙讀者的人口結構特性的改變，當年那些會對黛妃命運激動與憤恨不平的讀者都不見了，「我想不少人都死了。」