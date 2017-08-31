南亞也鬧洪災 今夏逾1200死

2017-08-31

孟加拉、印度、尼泊爾 受災人口4100萬

〔編譯周虹汶／綜合報導〕今年夏天的雨季在南亞地區已經造成超過一千兩百人死亡，但當地廿九日又見季節性降雨超量引發的洪災，大水未退加上搜救資源有限，罹難者數目恐持續增加。

南亞屬典型熱帶季風氣候，雨量集中於六至九月雨季降下，以致水旱災頻仍。但今年洪災特別嚴重，加上後續引發的山崩，孟加拉、印度和尼泊爾受創尤深，根據聯合國估計，至少有四千一百萬人受到直接影響。

印度洪災主要發生在東半部面孟加拉灣的阿薩姆邦、比哈邦、奧里薩邦、西孟加拉邦等地區。不過，位於印度西海岸、人口逾兩千萬，居全球第五的印度金融重鎮孟買市，廿九日也下了一整天豪雨，水深及腰，車子全泡在水裡，讓當地人二○○五年七月廿六日眼見單日降雨量高達九四四毫米奪走逾千條性命的水患夢魘重現；雨勢雖在卅日趨緩，但交通依舊一團亂，不得不停班停課。目前已知至少六人不幸罹難。

國際人道組織「紅十字會與紅新月會國際聯合會」（ＩＦＲＣ）在尼泊爾首都加德滿都也見到當地「多年來最嚴重的洪災」：成千上萬屋舍被毀，上百人遭大水無情捲走；搜救人員因此出動大象，讓牠們蹚入打旋的水流，並用竹子、蕉葉編船筏救人。不過，至今仍有許多人下落不明，部分家庭深覺無望，還沒見屍就已幫失蹤的親人辦了喪禮。

地勢低窪的孟加拉在今年雨季則有三分之一土地淹水，ＩＦＲＣ聲稱當地一．六五億人有超過八百萬受到影響，罹難者至少一四○人，受損或全毀房屋則有將近七十萬幢，災情嚴重程度為四十年來之最。