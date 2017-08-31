川普妻穿高跟鞋勘災？ 誤會一場

2017-08-31

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕颶風哈維重創美國德州，總統川普二十九日偕同第一夫人梅蘭妮亞前往德州聖體市勘災，梅蘭妮亞的勘災鞋卻意外成為網友熱議的焦點。媒體首先捕捉到梅蘭妮亞離開白宮，欲搭乘直升機時，腳蹬五吋黑色高跟鞋，搭配黑色緊身褲、袖子有皺褶設計的軍綠色飛行員夾克，披肩長髮配上一副經典款飛行員太陽眼鏡。而當梅蘭妮亞抵達德州，走下空軍一號時，她已換上白色網球鞋及白襯衫，紮起頭髮並戴上繡有「第一夫人（FLOTUS）」英文簡稱的黑色棒球帽。

搭機時穿高跟鞋 抵德州已換網球鞋

誤以為梅蘭妮亞腳踩高跟鞋勘災的網友痛批：「她看起來就像個要去看熱鬧的芭比娃娃」，「搞什麼！梅蘭妮亞竟然穿四吋高跟鞋去淹水的災區」，「我平常不罵梅蘭妮亞的，但這次我不得不說，梅蘭妮亞，妳選錯鞋啦！」相較於川普的穿著，棕色靴子、卡其色長褲、黑色連帽風衣夾克、繡有「美國（USA）」英文簡稱的白色棒球帽，梅蘭妮亞的時尚打扮顯然無法體現對災民的關心與慰問。華盛頓郵報甚至以網路文章標題建議梅蘭妮亞，「一點點的虛偽假裝，有時會有幫助」。

正當網友們激烈嘲諷、取笑梅蘭妮亞的勘災鞋時，梅蘭妮亞抵達聖體市，腳踩白色球鞋現身。親川普的網友立刻展開反擊，迅速轉述、澄清梅蘭妮亞並未穿高跟鞋勘災，宣稱「第一夫人逆轉情勢」，「穿高跟鞋也不代表對災民漠不關心」，還有人直指「真可悲！德州正遭受天災摧殘，人們卻只關心梅蘭妮亞的鞋子」。

此前，梅蘭妮亞二十八日發「推特」預告勘災行程，強調「我們與你們（災民）同在」，行前也透過白宮發聲明表示，「我想盡可能最有效地提供我的協助和支持，不只是嘴巴說說，還有身體力行」。