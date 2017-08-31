哈維再度登陸 美3萬兵力救災

2017-08-31

從路州登陸 朝東北方內陸前進

〔編譯管淑平／綜合報導〕熱帶風暴「哈維」三十日在十二年前曾遭卡崔娜颶風重創的路易斯安那州再度登陸，預計將為該地區帶來更多雨量。過去五天哈維在德州降下破紀錄暴雨，已知三十人死亡，其中災情慘重的休士頓，市長宣佈實施宵禁，遏止趁火打劫。

國家颶風中心凌晨四時宣佈，哈維在路州卡梅隆鎮（Cameron）西方再度登陸，將朝東北方內陸快速前進，預計三十日晚間就將減弱為熱帶低壓。路州西南部過去幾天降雨量已超過四三二毫米，預期哈維登陸後將再降下多達一五二毫米的雨量。

過去五天哈維為德州東南部帶來驚人雨量，國家氣象局指出，二十九日下午雪松河口（Cedar Bayou）降雨量達一三一七毫米，打破一九七八年熱帶風暴「亞美麗亞」（Amelia）在德州梅狄納創下的一二一九毫米紀錄，是歷來單一風暴在美國本土最高降雨量，更直逼一九五○年颶風「希基」（Hiki）在夏威夷考艾島降下的一三二○毫米雨量。

降雨量 破美本土單一風暴紀錄

休士頓所在的哈里斯郡有將近三分之一泡在水裡，相當於十五個曼哈頓大，許多地方水淹及胸。位於休士頓西緣、用來防範流經市中心水牛河氾濫的阿狄克斯、巴克水庫，儘管陸軍工兵團緊急洩洪仍然難擋暴雨溢堤，周邊三千戶淹水。南方布拉佐利亞郡哥倫比亞湖也潰堤。位於德州東部亞瑟港的煉油廠三十日均停止生產。德州為美國產油重鎮，這場風災已造成美國四分之一的產能停擺。

德州州長亞伯特動員全州一萬兩千名國民兵，加上他州支援，共三萬名兵力投入救災。儘管休士頓地區三十日陽光終於露臉，但是仍需時間等待洪水消退，市府正為一萬九千人安排臨時住所，市長透納二十九日宣佈自當天午夜起實施宵禁，遏止趁火打劫。

這場風災是美國總統川普上任以來面臨的第一場重大天災，考驗他的危機領導能力。川普二十九日到德州勘災，在不影響救災下，視察接近哈維在德州登陸點的聖體市災情，他說德州當局的因應令他滿意，也敦促日後救災要以這次經驗為榜樣。