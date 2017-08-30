川普放寬 允警察使用軍人裝備

2017-08-30

〔編譯張沛元／綜合外電報導〕儘管民權團體擔心警察軍事化恐導致未來警民對峙更一發不可收拾，美國總統川普仍在二十八日落實競選承諾，簽署行政命令撤銷前朝歐巴馬政府對地方警察單位取得過多軍用裝備如高能武器與榴彈發射器所加諸的限制，恢復地方警察向五角大廈申購軍事裝備的計畫。

密蘇里州在二○一四年因佛格森市白人警察槍殺黑人青年但最後獲判不起訴而爆發一連串示威抗議，警方曾全副武裝面對抗議人士。當時的總統歐巴馬隨後於一五年限縮地方政府向國防部採購軍事裝備的計畫；但川普政府認為，此計畫在維護大眾安全與支持州級與地方警察上有其必要。

司法部長塞森斯在田納西州納許維爾舉行的「警察兄弟會」全國大會上說，恢復該計畫將能「確保各位取到工作時所需的保命裝備」。警察工會「警察兄弟會」當初就是因為川普承諾恢復該計畫而在總統大選中支持川普。

美國民權團體與部分國會議員批評川普此一命令是讓地方警察軍事化之兆，堅稱軍事裝備會煽動警民對峙與導致暴力情勢升高。美國公民自由聯盟（ＡＣＬＵ）立法顧問班尼特說，執法人員與社區之間的緊張關係仍居高不下，但川普與塞森斯卻讓警察取得軍事級武器，而非保護所有人的實際與有效方式。肯塔基州共和黨參議員保羅認為，警察向軍方採購裝備的計畫是資助軍事化的政府擴權。

但警方不以為然，南卡州紐貝瑞郡警長佛斯特指出，警察有權取得軍事裝備不等於警察軍事化，畢竟這些裝備能在迅速發展的情況中保住員警的命。