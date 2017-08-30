哈維回馬槍 休士頓1年雨量7天下完

2017-08-30

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕移動緩慢的四級颶風哈維造成美國德州「千年一遇」的嚴重水患，包含九郡、六百八十萬人口的休士頓大都會區連日大雨傾盆，部分地區雨量已逾七六○毫米。雖然哈維威力已減為熱帶風暴，不過，美國國家颶風中心二十八日預測，哈維往回朝墨西哥灣移動，在吸收豐沛水氣後，將於三十日再度登陸休士頓東部地區，屆時將再降五百毫米雨量，使該區一週內傾洩逾一二七○毫米雨量，超過一年總雨量。

哈維目前至少造成九人喪生，包括一輛搭載一家六口的廂型車遭洪水沖入東休士頓地區一條河中。另一名男子二十八日晚間試圖游過遭淹沒的休士頓區道路，結果溺斃，一家休士頓飯店指出，一名員工在協助疏散房客時下落不明。休士頓警察局長艾塞維多說，他擔心當積水漸退後，會發現更多遺體。

美國海岸防衛隊中尉哈特二十八日指出，他們每小時接獲超過一千通求救電話，二十八日當天以直升機與船艇救出三千多人。德州已出動全州一萬兩千名國民兵投入救災，德州聯邦眾議員傑克森（Sheila Jackson）估計，休士頓至少有「數萬人」受困在淹水的住宅中。

美國陸軍工兵部隊工程師拉索說，哈維帶來的雨量「千年一遇」，為避免休士頓郊區遭到浩劫，將對兩座水庫進行洩洪，周邊六郡居民應儘速撤離。二十八日深夜，七千名民眾抵達休士頓最大的避難中心，該中心原本僅能容納五千人。休士頓市長特納指出，被安置於避難中心的民眾已逾八千人。

總災損恐達一千億美元

哈維的災情喚醒世人對二○○五年颶風卡崔娜重創紐奧良的記憶，卡崔娜造成的災損達一千六百億美元，其中四十七％由保險業承擔，研究機構Enki Research分析，哈維造成的災損恐達三百億美元。這將使哈維進入重創美國最嚴重的八大颶風之列。投資銀行Imperial Capital表示，哈維最後總災損恐達一千億美元。而哈維災後所需的重建時間可能超過美國總統川普的四年任期。川普二十九日上午將偕同第一夫人梅蘭妮亞視察德州聖體市，之後轉往首府奧斯汀。