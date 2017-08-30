警報狂響 日人不知往哪逃

2017-08-30

〔編譯林翠儀／綜合報導〕二十九日清晨北韓發射飛彈五分鐘後，「日本全國瞬時警報系統」（J-Alert）也對北海道及關東甲越信的十二道縣發出緊急警報，雖然大部分人顯得鎮定，但也有部分民眾反映根本無處可逃也來不及逃。由於政府判斷飛彈不會落在日本境內，所以並未加以攔截，不過也有專家指出，這已暴露出日本「專守防衛」的極限。

J-Alert是日本基於國民保護法建立的全國警報系統，當大型天災或武力攻擊等緊急狀況發生時，政府相關單位透過通訊衛星將警報訊號瞬間傳遞到各地方政府，並自動啟動各市町村的防災行政無線通知居民避難，二○一四年日本大型手機公司也加入J-Alert通知服務。

J-Alert於二○○七年開始運用後，這次是第三次啟動，前兩次為二○一二年十二月十二日及二○一六年二月七日，均與北韓發射飛彈有關，但啟動地點僅限於沖繩縣，這次範圍擴大為北海道及關東甲越信的十二道縣。

日媒報導，北韓在當地時間上午五點五十七分發射飛彈，日本總務省消防廳在發射五分鐘後的六點零二分啟動J-Alert，飛彈在六點零七分通過北海道東端的襟裳岬，六點十二分掉落至距離襟裳岬一一八○公里的太平洋海域。

依此時序來看，當J-Alert警報聲大響的時候，飛彈可能早就越過部分警報地區的上空。前防衛研究所研究官武貞秀士在晨間新聞節目中表示，北韓新型飛彈速度加快，這次只花了七、八分鐘飛過日本上空，J-Alert警報的實效難免受到質疑，這也暴露出日本採取守勢的極限。

朝日新聞訪問青森縣民眾，六十七歲計程車司機表示，青森幾乎沒有地下避難設施，即使想照著指示避難也不知往哪裡逃，另一位在大戰期間曾經歷過青森空襲的七十七歲老婦反而覺得沒什麼好驚慌的，她不認為北韓會瞄準青森。

襟裳岬所在的襟裳町，町長大西正紀向每日新聞抱怨表示，媒體報導飛彈掉落在襟裳岬外海，事實上以距離來看，落點更接近俄羅斯，當時附近海域有七十多艘日本漁船，雖然並未傳出受害災情，但漁民既感到不安，也擔心漁獲受到影響。