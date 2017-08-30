射彈飛越日本 北韓非虛張聲勢

2017-08-30

展現確實有能力打擊關島

〔編譯管淑平／綜合報導〕北韓二十九日發射的中程飛彈，不僅首度飛越日本上空，而且根據南韓情報機構說法，北韓是從平壤近郊順安的國際機場發射，推測是採用移動發射平台，首度顯示該國現在已有能力在其所選擇的任何地方發射飛彈。北韓不以關島為目標，反而選擇飛越日本上空，也是精心計算之舉，展現北韓確實有能力打擊關島，也令美國總統川普在北韓問題上陷入進退兩難處境。

從平壤順安國際機場發射

南韓國家情報院二十九日向國會簡報北韓這次試射飛彈的分析，初步推測是從平壤順安國際機場發射，但尚不知平壤對彈頭重返大氣層技術的掌握情況；一些外部觀察家指出，在機場跑道上移動設備發射飛彈，可展現北韓有能力從其國內任何角落發射飛彈的能力。專家分析，該枚飛彈可能是新型中程飛彈火星十二型，預估其射程達到四千至五千公里。

南韓國情院認為，飛彈越過日本上空，最大程度放大武力挑釁效果，意在讓外界相信平壤揚言圍攻關島不是虛張聲勢。北韓肯定將觀察世界對其二十九日試射飛彈的反應，評估未來是否進行更多飛越日本上空的試射活動。

澳洲洛伊國際政策研究所國際安全計畫主持人葛拉漢說，平壤未朝關島發射飛彈踩華府「紅線」，而是選擇一處「中途點」，「北韓相當聰明，向日本提出一個棘手問題，但是同時又不把緊張升高到令美國嚴肅考慮軍事手段的程度」。

加州大學聖地牙哥分校全球政策與戰略學院的朝鮮半島問題專家哈格爾（ Stephan Haggard）說，「某方面來說，這是精心計算的」，「此舉挑撥首爾、華府和北京在此（北韓）問題上的關係」。南韓目前部署一套美國的「戰區高空防禦系統」（THAAD，薩德），惹怒北京；北京在北韓問題上一直推動「雙暫停」方案，即北韓停止核武、飛彈活動，交換美國和南韓暫停軍演、檢討薩德之部署。

北京雙暫停方案 無以為繼

然而，二十九日的挑釁令南韓不太可能降低其回應北韓威脅之軍力，「雙暫停」方案變得十分困難，對日本而言，這次試射也令國內呼籲部署「薩德」或者陸基神盾系統的呼聲可能再起，這一來可能離間東京與北京關係。另外，在中國門口加強部署如「薩德」的美軍軍備，只會更令北京惱火，鑑於中國佔北韓貿易量九成，此舉只會使北京更輕易以放鬆制裁力道回應。

日前北韓延後對關島射飛彈的行動，看似「從一場膽小鬼比賽中退縮」，首爾智庫峨山政策研究院的車斗玄（Cha Du-Hyeogn，譯音）說，「現在平壤展現他們並非懦夫，他們沒有退縮，華府才是虛張聲勢而無實質計畫。」