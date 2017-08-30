澳洲環團寡不敵眾 暫停阻撓日捕鯨船

2017-08-30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲反捕鯨團體「海洋牧者協會（Sea Shepherd，SS）」29日表示，由於日本政府藉國家軍事、經濟力量保護日籍捕鯨船，且美國、澳洲、紐西蘭等國均與日本「同一陣線」，致使協會「勢單力薄、寡不敵眾」，將暫停今年對日籍捕鯨船的干擾作業。

海洋牧者協會自2005年以來，持續制止南冰洋海域的捕鯨作業，尤以捕鯨大國日本為主要目標，在追蹤捕鯨船動向後，加以衝撞威嚇，被日本政府形容為「生態恐怖份子」。雖然該協會聲稱12年來已拯救數以千計隻鯨魚，但創辦人華森（Paul Watson）表示，除船隻出航開銷過大外，日本以軍事科技反制，以及通過新反恐法案，均使協會的反捕鯨作業更形困難。

華森指出，日本政府利用軍事衛星對協會船隻進行即時性監控和偵查，可隨時掌握協會船隻的位置，有政府當靠山，日籍捕鯨船即可輕易躲避追蹤，「我們無法與他們的軍事技術對抗」。不僅如此，在日本實施新反恐法案後，反捕鯨船靠近日籍船隻可能會被視為恐怖攻擊，而日本政府今年首度計畫派出自衛隊協防日籍捕鯨船，無疑令協會更難與日本相抗衡。

華森直言，該協會孤立無援，並將矛頭指向美國、澳洲和紐西蘭政府，指控這些國家立場「不友善」，如美國法院曾以協會違反不得攻擊或騷擾日本捕鯨船的強制令為由，向其罰款。其中尤以澳洲政府阻撓動作最大，不僅連續10年拒絕協會以慈善名義募款，還對協會船隻加以干擾和調查，甚至干預協會外籍成員取得簽證。

報導指出，聯合國國際法院（ICJ）曾於2014年裁定，日本在南冰洋的捕鯨計畫不具科學研究目的，要求日方撤銷相關企業的捕鯨許可證，但日本隔年即恢復捕殺。美、澳、紐等國2016年進一步在共同連署聲明中，指控日本藐視ICJ的裁決，稱將堅定反對商業捕鯨行為。華森認為，上述國家應立法指派船隻在南冰洋監控及阻止鯨魚盜獵者，但各國如今「只顧著安撫日本，將貿易看得比保育重要」。