手遊VR版 將成失智症研究利器

2017-08-30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以探險、尋寶、打怪獸為賣點的手機遊戲「航海英雄（Sea Quest Hero，暫譯）」，去年推出以來成為科學家研究阿茲海默等失智症的一大利器，而29日開放下載的最新虛擬實境（VR）版本，不僅提升遊戲刺激程度，也將成為「史上最大規模失智症研究」的重要數據來源。

蒐集方向感、記憶力數據

喪失方向感和記憶力為失智症患者的早期症狀之一，而該款遊戲要玩家在海上不同水域、荒島和冰川的考驗中航行，並依指示通過關卡完成任務，包括對付海怪等，透過一系列仰賴方向感和記憶力的任務，達到刺激大腦及取得研究失智症數據的目的。

該款遊戲的手機版本自去年推出以來，已在193個國家被下載逾300萬次。遊戲官網指出，玩家玩2分鐘所產生的數據，科學家須在類似實驗室進行5個小時研究才能取得。如今，由德國電信公司、英國阿茲海默症研究機構，及倫敦大學學院和東安格利亞大學學者合作研發的虛擬實境版本，將使科學家獲得更多且更精細的研究數據。

VR版本還可全面追蹤玩家在遊戲過程中注視的位置和移動的方向，以此判斷人們是否迷失方向，及他們在該情況下的反應。雖VR版本的玩家數可能不及手機版本，但VR版本所蒐集的數據，可望比手機版本多出15倍。

此外，手機版本的研究發現，人的方向感青春期後逐漸下滑；男性的方向感稍微優於女性；北歐國家的方向感表現全球最佳，但尚不清楚原因。如今，英國阿茲海默症研究機構科學家雷諾茲（David Reynolds）表示，VR版本可望進一步探究不同年齡層男女性在遊戲中如何航行，分析其行為與腦內認知反應的關聯。

全球目前有近5000萬人罹患阿茲海默等失智症，2050年可能暴增至1.32億人，且多數人可能在罹病10年後才出現症狀，屆時腦袋功能已受損。在迄今「無藥可解」的情況下，科學家稱這款遊戲有助於預防失智，同時也希望可以透過遊戲，找到提早10至15年診斷及治療失智症的方式。