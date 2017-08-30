矽晶片+鼠神經元 讓機器人嗅出炸彈

2017-08-30

仿生晶片可望模擬人腦

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕奈及利亞科學家艾加比（Oshiorenoya Agabi）27日在坦尚尼亞舉行的TED全球演講活動上，發表全世界第一款可「聞」出爆炸、癌細胞、揮發性化學物質等氣味的仿生晶片「不朽之芯（Koniku Kore）」。艾加比並未公布該款仿生裝置的細節，但他聲稱該款晶片最終可模擬「人腦」，讓機器也能如人類般感知周遭環境。

結合活體細胞 全球首例

仿生晶片「不朽之芯」結合矽晶片和從小鼠幹細胞中獲取的神經元細胞，運作時其活體細胞仍保持活躍。38歲的艾加比說：「與其模仿神經元，何不就直接取用這些生物細胞呢？這是個激進的想法，結果卻令人驚奇。這並不是科幻小說。」艾加比指出，研發「不朽之芯」旨在解決人類迫切面對的問題，例如，防堵恐怖份子的機場安全檢查，「不朽之芯」可透過偵測空氣分子，辨識出爆裂物等物質。艾加比期望能用它改革機場安檢，讓人們不需要排隊等待掃描、搜身，「遊客將能直接從客車走上飛機」。

艾加比2015年募資籌創公司，和遺傳學家、物理學家、生物工程師和分子生物學等專家共同研發仿生晶片。他聲稱包括旅遊業在內的一些「大品牌」已和其新創公司簽約，公司目前的營收是800萬美元（約2.4億台幣），明年可能躍增至3000萬美元（約9.1億台幣）。艾加比堅信，他的公司未來5至7年便能發展出由仿生神經元組成的大腦，他也強調，相關研究沒有不符合道德規範。

然而，專家們並不看好「不朽之芯」的商業化量產。該款仿生晶片目前面臨的挑戰之一，便是如何保持神經元細胞活躍。艾加比透露，神經元在實驗室可存活2年，但離開實驗室後僅能存活數個月。瑞士維斯生物神經工程中心（WYSS Center）生物仿生學專家唐納休（John Donoghue）指出，艾加比的想法很有趣，但仿生晶片是很大的挑戰。現今人工智慧領域的發展，大多聚焦於製造出模擬人腦的機器，特斯拉執行長馬斯克則曾提出將電腦植入人腦的「神經織網（neural lace）」概念。