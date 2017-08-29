川普維州種族衝突發言 提勒森拒背書

2017-08-29

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普對於八月十二日維州白人至上主義陣營與反對派之間的衝突，數度譴責雙方都有錯。對於川普言論，美國國務卿提勒森二十七日表示，「總統表達他個人觀點」，顯然暗示川普不代表「美國人民的價值觀」，成為最近一名拒絕為川普辯護的內閣首長。

「只代表總統個人觀點」

美國維州種族衝突，造成一名女子遭白人至上主義男子駕車衝撞致死，數十人受傷，事發後數天，白宮發布聲明，指稱川普譴責「多方」暴力，之後川普進一步表示：「一邊陣營不好，另邊陣營也非常暴力」，他說，兩邊都有「非常糟糕的人」，而那些極右派人士顯然也有許多「好人」。

提勒森二十七日接受週日福斯新聞訪問時，主播華勒斯問及，川普相關言論是否讓他難於在全球宣揚美國價值。提勒森說：「我不認為任何人懷疑美國人民的價值觀，或懷疑美國政府、美國各機關提升與捍衛那些價值的承諾。」華勒斯追問：「那麼總統的價值觀呢？」提勒森回應「總統表達他個人觀點」。華勒斯又問，這是否意味他與總統「切割」？提勒森回說：「我是針對我們的價值觀及我上週在國務院演說，提出自己看法。」

對川普最強烈批評的聯邦政府官員，是白宮經濟委員會主任科恩（Gary Cohn）。他上週指出，對譴責種族歧視團體，白宮「可以且也必須做得更適當」，同時也應「竭盡所能醫治我們社群中的深刻分裂」。