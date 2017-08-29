中國無人機亂入釣島 日祭電波干擾反制

2017-08-29

擬修法讓海保擁領空警察權 在海保船加載電波干擾儀

〔編譯林翠儀／綜合報導〕中國海警船施放無人機騷擾釣魚台領空，讓日本空中自衛隊疲於奔命。產經新聞報導，日本政府考慮修改海上保安廳法，增列海保行使維護領空治安的警察權，並在海保船上裝載電波干擾儀器，以擊退中國無人機。

報導指出，中國在釣魚台周邊海域的挑釁行動不僅從無間斷，而且變本加厲，手法也愈來愈高科技化。今年五月中旬，中國海警船在釣魚台西北西方約十四公里處，施放一架無人機飛入釣魚台領空，日本海上保安廳巡邏船也根據標準程序，通報空中自衛隊因應。

「空中追蒼蠅」 日F15升空攔截沒轍

儘管空自出動一架F-15戰機及E-2C早期預警機緊急升空，但空自幹部指出，「簡直像在空中追蒼蠅一樣」，F-15的雷達無法捕捉無人機的蹤跡，飛行員也難以肉眼目測。

防衛省今年四月公布去年度空自緊急升空次數達一一六八次，其中應對中國軍機達八五一次，均為史上新高。今年四到六月，雖然緊急升空次數大幅降低，但因中國軍機頻繁出入宮古海峽上空，空自也增加應對架數，以兩架空自機對付一架中國機的模式提高警戒，業務量增加，早已讓空自大呼吃不消。

為減輕空自負擔，日本政府考慮讓海保巡邏船加載電波干擾儀器，一套要價約數億圓。據報導，這等於是讓海保巡邏船「噴灑殺蟲劑」對付「蒼蠅」。

不過，這項構想的落實必須修改海上保安廳法，增列海保行使維護領空治安的警察權，還必須解決海保與自衛隊長期以來的門戶之見。事實上，空自早在十年前就提案由海保巡邏船搭載對空監視雷達，以減輕E-2C的負擔，卻始終沒有談攏。