中印邊界撤軍？兩國各說各話

2017-08-29

印度聲明兩軍撤出洞朗 但中方稱解放軍續「維護領土主權」

〔編譯陳正健／綜合報導〕「金磚國家」高峰會即將登場之際，印度二十八日宣布，與中國協商後同意結束雙方在印、中、不丹三國交界處的狹長高原「洞朗」（印方稱「都克蘭」）長達兩個多月的對峙，雙方已開始撤離軍事人員。對於這場兩大核武強權數十年來最嚴重的危機，中國外交部和國防部雖證實印度撤軍，但強調解放軍仍將在當地繼續「維護領土主權」。

傳普廷斡旋 對峙現轉機

印度外交部發表聲明指出，印中兩國在協商後達成「都克蘭撤離諒解」（Doklam Disengagement Understanding），同意結束自六月十六日起雙方在洞朗地區的對峙。儘管印方不斷建議雙方同時從洞朗撤軍，但中方始終堅稱洞朗屬於中國領土，印方必須先撤軍，為何中方會改變立場，目前並沒有任何說明。

印度外交部表示，印中雙方過去數週持續針對洞朗衝突進行外交溝通。印度媒體則報導，有跡象顯示，俄羅斯居中斡旋，總統普廷扮演關鍵角色，印方與俄方官員也曾討論這場軍事對峙。

中國外交部發言人華春瑩則在記者追問下聲稱，中方二十八日下午已確認，印方將越界人員和設備已全部撤回邊界印方一側；「中國邊防部隊繼續在洞朗地區巡邏駐守」，但「鑑於現場情況已出現變化，中方將根據現地情況做出必要調整和部署。」中國國防部晚間也回應，「中國軍隊將保持高度戒備，堅定捍衛國家領土主權。」但未提及邊防部隊繼續在洞朗地區巡邏駐守，以及將調整當地軍力部署。

印度宣布結束對峙的時機，正值印度總理莫迪預定九月前往廈門參加金磚峰會前夕。《印度斯坦時報》（Hindustan Times）分析，中方雖未言明軍方在洞朗的未來走向，但兩國的外交聲明並不矛盾；印中政府顯然都同意回到危機開始前的均勢，雙方都無意擴大衝突。

分析指出，中國主辦的金磚峰會即將在九月三日於廈門登場，結束印中對峙不僅消除峰會陰霾，連帶也解除中共十九次全國代表大會（十九大）前的重要外部變數。中央社引述北京學者的談話報導，中國和印度都是愛面子的大國，洞朗對峙事件也是肇因於面子；印度看準中國必須營造「一帶一路」戰略及今年主辦金磚峰會的氣氛，搶先派兵進入洞朗；中國受制於前述考量，只能大打外交戰、媒體戰，並派兵前往青藏高原演習備戰，話則越講越硬越狠。

外交解決 確保金磚峰會召開

儘管北京不願明說，但以外交解決洞朗對峙，並確保金磚峰會不受影響，可說是最高目標。更重要的是，不能讓中印對峙成為年底十九大的不穩定因素。若等到十九大召開，國土還被外國軍隊「佔據」，對習近平和中共的威信不僅極為不堪，若成為政敵發難或人民質疑的藉口，將更為棘手。