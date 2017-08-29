羅德乾杯女孩 泳裝上陣衝業績

2017-08-29

解散當賭注 月底前要賣3.5萬杯啤酒

〔編譯林翠儀／綜合報導〕由日本職棒千葉羅德海洋隊啤酒妹組成的偶像團體「羅德乾杯女孩」，今年以「團體解散」為賭注，挑戰在主場賣出三萬五千杯啤酒，距離八月底到期日僅剩三場比賽，目前還差三千多杯，四名乾杯女孩於是換上清涼泳裝全力衝刺。

「羅德乾杯女孩」成立於二○一五年五月，號稱是日本職棒史上第一支球團公認、以酒促女郎組成的少女偶像團體，團體成立三年來話題不斷。組成第一年以六名成員挑戰主場卅八場比賽賣出三萬杯的目標，達標後六名乾杯女孩也如願出版寫真集和單曲ＣＤ，在當年九月以少女偶像團體的身分出道，除了在球場上賣啤酒，也常上電視節目表演。

三年來經過團員畢業或新血加入等變動，「羅德乾杯女孩」目前成員有今井彩香、宮崎佑希、畑中壽理及中村葵四人，她們不但是球場上的亮點，也成為羅德隊的最佳宣傳活招牌，今年三月應台灣職棒「Lamigo桃猿」之邀來台，為全猿主場開幕戰進行賽前表演，high翻全場。

「羅德乾杯女孩」今年為慶祝成軍三年定下主場銷售三萬五千杯啤酒的目標，如果沒有達標將會解散團體，羅德隊今年在主場進行五十九場球賽，距離八月卅一日只剩三場，目前累計銷量為三萬一六一九杯，還差三千三百多杯，四名乾杯女孩為了避免解散，廿八日換上泳裝全力在場上衝業績。