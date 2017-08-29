印度神棍性侵判20年╱防信徒暴動 軍警格殺勿論

2017-08-29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕備受爭議的印度跨宗教組織「真神宮（Dera Sacha Sauda）」教主辛格（Gurmeet Ram Rahim Singh），廿八日因性侵罪名成立獲判廿年徒刑。印度當局為防範信徒暴動，在多個地區加強維安作業，包括授權軍警使用武力「格殺勿論」。

現年五十歲的辛格自稱擁五千萬信徒，坐擁龐大財富並演過電影，被戲稱為「珠光寶氣的精神領袖」，卻被控於二○○二年性侵兩名女信徒。印度中央調查局（ＣＢＩ）特殊法庭廿五日裁定，辛格性侵罪名成立，並於廿八日判決兩案各十年徒刑。

不過，被害者律師貝恩斯（Utsav Singh Bains）表示，鑑於至少還有四十八名受害者，可能已遭殺害或懼於出面與辛格對抗，將請求ＣＢＩ深入調查其他案件，並向法院提出上訴，要求改判辛格無期徒刑。辛格的律師潘斯（A.K. Panth）則堅稱辛格無罪，將向更高層級法院提出上訴。

由於信徒曾在廿五日判決出爐後引爆流血衝突，縱火焚燒政府機構、破壞公車站和公家車輛，甚至攻擊警察和電視台記者，被警方以催淚彈、水槍驅散，當局也在多地實施宵禁，釀卅八人死亡、逾兩百人受傷、上千人被捕慘劇。

因此，印度當局對於辛格被判刑的後續效應不敢掉以輕心，除大批軍警駐守檢查哨、大規模架設拒馬、切斷網路通訊服務、預防性拘押教派重要成員外，也授權警方在情況惡化下使用武力，將滋事份子「當場擊斃」。