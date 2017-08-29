刺胳針︰抗體卡那單抗 降心臟病發風險、肺癌死亡率

2017-08-29

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕科學家過去發現心血管疾病和飲食、運動、戒菸、血脂的關聯，醫師藉由控制上述因子，得以有效治療心血管疾病。最新研究顯示，「抗發炎」或為心血管疾病的關鍵因子。專家指出，該項「突破性」的發現或可開創心血管疾病治療方法的新領域。廿七日刊登在英國醫學期刊「刺胳針（The Lancet）」的一項研究數據顯示，能抑制發炎的抗體「卡那單抗（Canakinumab）」可降低廿五％心臟病發的風險，以及五十％的肺癌死亡率。

該項由美國波士頓布萊根婦女醫院（Brigham and Women’s Hospital）領銜的研究，召集超過一萬名罹患心血管疾病的病患參與「卡那單抗抗發炎血栓形成研究（The Canakinumab Anti-inflammatory Thrombosis Outcome Study，CANTOS）」，所有的病患都服用降血脂的「他汀類（Statin）」藥物，同時每三個月注射一次「卡那單抗」或安慰劑，持續四年。研究結果顯示，注射「卡那單抗」可降低非致命性中風、非致命性心肌梗塞的風險。

該研究主要作者李德克（Paul Ridker）表示：「在我的一生當中，見證了三個預防心血管疾病的重要時代。首先，我們發現飲食、運動和戒菸的重要性；然後，我們發現降血脂藥物他汀類的強大功效；現在，我們正在開創第三個時代…如同我們廿五年前發現控制膽固醇的重要性一樣，這令人非常興奮。」此前，治療心血管疾病的療法大多聚焦於控制膽固醇。直到近幾年，發炎反應對身體的影響才獲得廣泛關注，已有諸多證據顯示，發炎反應在許多致命性疾病上扮演關鍵性的角色。

價格昂貴 醫師質疑療效

不過，也有許多醫師對「卡那單抗」提出質疑，認為還需要有更多研究，才能證實「卡那單抗」對心血管疾病的療效。醫學專家並對「卡那單抗」治療癌症的效果存疑，表示現有研究中看不出「卡那單抗」對於腫瘤的影響。專家也指出，注射「卡那單抗」的價格昂貴，考慮到該療法對於心血管疾病致死率的影響不大，「卡那單抗」或許不如所預見地完美。