颶風肆虐╱德州煉油廠停工 衝擊全球油氣業

2017-08-29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕近十年來登陸美國威力最強的颶風「哈維（Harvey）」，連日來為美國能源產業重鎮德州帶來滂沱雨勢，不僅影響當地航運、電力、旅遊等產業，更在煉油廠密布的墨西哥灣沿岸造成嚴重水患，迫使油氣設施暫停運作，且隨著豪雨還將持續數日，恐對石油及天然氣產業帶來深遠影響，甚至可能損及全美乃至全球的經濟市場。

路透和美聯社報導，美國有近三分之一的煉油廠位於墨西哥灣區，範圍從德州聖體市到路易斯安那州查爾斯湖，強風、洪水和停電都是導致煉油廠關閉的潛在因素，而休士頓和波蒙特地區的洪患，也會阻礙油氣運輸。隨著哈維颶風連日肆虐德州，美國石油巨擘「艾克森美孚（Exxon Mobil）」已宣布，將暫時關閉位於海灣城（Baytown）的全美第二大煉油廠園區，該廠平均日產約五十八萬四千桶原油。

每日減少220萬桶 約全美產能11％

普式能源資訊（S&P Global）分析師指出，煉油廠被迫停工的狀況仍在持續擴大，以致煉油產能每日減少約二二○萬桶，相當於全美煉油產能的十一％。不僅如此，美國安全與環境執法局（ＢＳＥＥ）也表示，墨西哥灣區已撤離一○五個鑽油平台和設備，以該區平均每日開採一七五萬桶石油計算，廿七日就停產逾卅七萬桶，約佔廿二％。天然氣也停產二三四○萬立方公尺，約佔總產量的廿六％。

據報導，在哈維侵襲前，市場對石油供應中斷的憂心，就已推升汽油期貨至每加侖一．七四美元，創四月以來高點，而在廿八日的亞洲早盤，汽油價格更一度觸及每加侖一．七七九九美元，為兩年來新高。專家預測，每加侖汽油可能上漲十美分至廿五美分。不過，聯邦政府迄今尚未宣布，是否部分釋出六八○萬桶戰略石油儲備（ＳＰＲ），以因應市場波動。

與此同時，風災也衝擊德州航運業，聖體市和加爾維斯敦市等地被迫關閉港口，灣區到美東地區的貨運費率應聲上漲。即時航班資訊網站（FlightAware）則指出，除救援任務需要以外，休士頓布希國際機場和休士頓國際機場取消一四○○個航班，後者最快卅日早晨才會重新開放。