政府疲於奔命 平民英雄挺身救災

2017-08-29

〔編譯茅毅／綜合報導〕威力強大的颶風「哈維（Harvey）」肆虐美國德州，風災和水患除令當地政府相關部門疲於奔命，也凸顯平時的防災準備不足，所幸不乏一般民眾挺身而出協助救災，堪稱「平民英雄」。

小城收容所 官方無人進駐

德州南部濱海小城洛克波特（Rockport），人口不過約一萬，這次遭哈維直撲而來，災情慘重。在哈維廿五日來襲前，官方已在當地槲樹（Live Oak）小學設立災民收容所，但並未派駐人員負責營運。廿九歲的編劇迪爾靈（Zachary Dearing）義無反顧，當天下午便開車到達收容所。纖瘦的迪爾靈三個月前才與父親從肯塔基州萊辛頓（Lexington）移居洛克波特一座船屋。

迪爾靈號召十五名年齡多在十六至廿一歲的志工，每卅分鐘輪班照看收容所內的災民狀況，尤其是身體虛弱者。他請災民把各自的食物與飲水集中，以免有人沒東西吃或沒水喝。他請志工設法堵住收容所的漏水處，並組織搜救行動，冒著四級颶風援救更多受困災民。迪爾靈、收容所裡其他人與特遣小組的人員抱怨，對於不願或無法撤離的民眾，官方未提供任何補給品或管理。

迪爾靈這類的平民英雄，凸顯在面臨危險之際，民眾自發性地組成志工團隊的重要性，能夠互助、提供慰藉和救生照護。

廿六日隨「德州緊急醫療特遣小組」進駐槲樹小學收容所的阿拉康（Carlos Alarcon）說，「這個小伙子是家鄉英雄，他辦到了」。

不只洛克波特這類小鎮，鑑於這次災害的嚴重程度已超過德州的政府機器所能負荷，連全美第四大城、德州第一大城休士頓，也必須仰賴見義勇為的民眾，例如提供自己的水上摩托車、高底盤大卡車搜救災民；民眾在河口組成人鍊，讓一名受困在樹上的男子得以脫困。

休士頓多處地區泡在水中，許多居民受困自宅，由於求救人數眾多，911也無力招架，絕望的災民轉而在社群媒體求助，社群媒體頓時成為一套臨時緊急調度系統。