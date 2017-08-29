美第4大城 休士頓遭颶風癱瘓

2017-08-29

易斯安那州噴雨 進入緊急狀態

〔編譯茅毅／綜合報導〕五十多年來侵襲德州的最強颶風「哈維（Harvey）」自廿五日晚登陸迄今，已釀至少兩死，目前仍在墨西哥灣沿岸地區徘徊，預估還將滯留該地區幾天，並且一週帶來的雨量相當於一整年。在馬里蘭州大衛營（Camp David）度週末的美國總統川普，廿七日透過電話召開內閣會議，川普在推文裡承諾將前往德州勘災後，白宮宣布日期訂為廿九日，川普並於廿八日宣布正降下大雨的路易斯安那（Louisiana）州進入緊急狀態。

墨西哥灣沿岸 「哈維」還會滯留數天

哈維夾帶驚人雨量，美國「國家氣象局（ＮＷＳ）」指出，人口二三○萬的德州第一大城休士頓，廿四小時內降雨量就達到約六百毫米，預料淹水情況將進一步惡化，遭洪災癱瘓的休士頓已有數千人前往鄰郡避難。原本地勢就低窪的休士頓，其學校、機場和辦公大樓已於廿八日被勒令關閉，道路被水淹沒，水深及胸、一片水鄉澤國。由於德州布拉左斯（Brazos）河的水位很可能於本週上漲至歷史新高，故當局已通令五萬多人撤離距休士頓西南方五十五公里的福遍（Fort Bend）郡部分地區。

與川普同屬共和黨的德州州長艾波特（Greg Abbott）表示，這場風暴已重創德州，造成數十億美元的損失，而且不斷惡化，州國民兵徹夜出動，以高底盤車輛、船舶與直升機在各地救災。與德州毗鄰的墨西哥，其外長維迪賈瑞（Luis Videgaray）廿七日晚與艾波特通電話，表示願提供協助。

大水使許多休士頓居民坐困家中，由於求救人數眾多，美國的警消、急救報案專線911被打爆，災民羅培茲（Bobby Lopez）廿七日約凌晨三點嘗試撥打911，但每次都被告知前面還有數十人待援。類似羅培茲這樣的民眾很多，只能轉而上網求援，網路因此湧現大量推文、「臉書」訊息與影片，盼其他網友幫忙轉推、轉貼，也讓社群媒體頓時成為某種臨時的緊急調度系統。一則推文所附的照片顯示一家療養院裡許多不良於行的老太太半身泡在水中，所幸據當地媒體報導，這些長者已被直升機救出。

哈維乃川普一月上任以來第一個重大自然災害，對於予外界混亂和內訌頻頻的白宮而言，可謂一大考驗，川普廿七日推文寫道，等到他的到訪不會引發混亂，他就會走訪德州，生命和安全才是重點。他也不忘在推文裡稱讚聯邦政府的應變得宜，「如今專家稱哈維是五百年一遇的洪水！我們全力以赴，並且處置得宜。」川普深知前總統布希由於二○○五年對卡崔娜（Katrina）颶風的災情反應太慢而導致聲望下跌，故強調他在大衛營持續緊盯救災工作。