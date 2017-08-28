英工黨政見急轉彎 支持續留歐洲單一市場

2017-08-28

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國工黨脫歐事務發言人施凱爾（Keir Starmer）二十七日在《觀察家報》（The Observer）撰文宣布，工黨支持英國在脫離歐盟後，續留歐洲單一市場，並在過渡期間接受歐盟的人員自由流動規定。工黨這一政見急轉，意味確立「軟脫歐」立場，將與執政的保守黨做出明顯區隔，以在下次大選重返執政。

施凱爾表示，「建設性模糊」已經結束；工黨尋求一份過渡性協議，以維持英國在歐盟的基本權益，意味工黨尋求在此期間續留歐洲關稅同盟，以「避免我們的經濟走向懸崖邊緣」。施凱爾也強調，歐盟的人員自由流動將會持續，限制移民部分必須在最後協議時解決，因為此為去年脫歐公投的關鍵議題。他暗示，工黨可能計畫維持關稅同盟中的部分會員資格，即便過渡期已經結束。

工黨宣布前述立場的時機，正值英國脫歐事務大臣戴維斯（David Davis）準備再次前往布魯塞爾，與歐盟執委會脫歐事務首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）展開最新談判之際。施凱爾抨擊，戴維斯的提案「流於空想且無法實現」；英國政府徹底脫離歐盟的主張乃「意識形態的執迷」，保守黨離開單一市場和關稅同盟乃「不必要且具高風險的途徑」。

此前，工黨在是否續留歐洲單一市場及關稅同盟議題上立場曖昧，在內部引發路線之爭。工黨國會議員亞歷山大（Heidi Alexander）和麥高文（Alison McGovern）等人，已在網路上呼籲續留歐洲單一市場。施凱爾辦公室指出，工黨影子內閣領袖及核心成員二十四日正式通過此案，但脫歐支持者認為，工黨背叛去年公投展現的民意，待九月七日脫歐法案回到下議院進行二讀時，朝野兩黨勢必陷入激辯。

《衛報》分析，工黨宣示立場，旨在區隔兩黨不同主張，也對保守黨的親歐派議員施壓，進而對英國首相梅伊構成威脅。迄今，保守黨已有十二名議員連署要求梅伊下台，但要促成該黨重選黨魁，必須有四十八人簽名。據稱梅伊曾在一場非公開會議中告訴黨內同僚，她將於二○一九年八月三十日去職，暗示她不會領導保守黨出戰下次大選，以確保期間不會有人逼宮。