川普早謀算特赦爭議警長 萊恩批不應該

2017-08-28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對美國總統川普特赦亞利桑那州涉種族歧視的前警長阿帕約（Joe Arpaio），華盛頓郵報和紐約時報二十六日指出，川普早在全案進入審理程序前，就已詢問撤銷案件的可能性，甚至打定主意在宣判後頒布特赦令，此舉被眾院議長萊恩等共和黨高層批不適當，更被外界砲轟干預司法獨立。

據報導，現年八十五歲的「最強悍警長」阿帕約，因無視聯邦法官下令停止針對西語裔移民執法，於上月被判藐視法庭罪名成立，但川普卻在法院十月宣判刑期前，向阿帕約祭出上任以來首次特赦令。三名白宮官員指出，川普今年春天就已諮詢司法部長塞森斯和白宮法律顧問麥甘恩（Donald F. McGahn II），有什麼方法可「幫助」阿帕約免於司法審判。

塞森斯和麥甘恩異口同聲告訴川普，該案不應撤銷，相關控訴也不應洗白，但川普又詢問是否有其他選項。在獲知可動用總統特赦令後，川普「感到相當滿意」，決定放手審理程序，而幕僚都了解川普的想法，並為此準備許久。司法部未評論該報導，但白宮新聞秘書桑德絲稱「總統與幕僚討論法律問題很正常」，似未否認該段對話的真實性。

美聯社指出，川普頒布特赦令雖不違法，但他跳過司法部及白宮幕僚團隊等諮詢程序，讓執法手段涉種族歧視的阿帕約，在尚未正式判刑前就受到特赦，此舉相當不尋常。司法專家亦指出，川普的特赦令與試圖影響聯邦調查局（FBI）調查前國安顧問弗林，以及開除FBI前局長柯米一樣，都是無視三權分立、漠視白宮與司法部界線之舉，將成為其任內一大「汙點」。

對此，共和黨籍的眾院議長萊恩聲明指出，執法人員有責任尊重全體美國人的權利，而我們不該讓任何人以為，可經由特赦免除這份責任。萊恩的發言人則明確指出，萊恩「不贊同川普的決定」。亞利桑那州共和黨參議員麥肯也表示，川普的特赦令「削弱其尊重法治的承諾」，因為阿帕約絲毫未對自己的舉止感到懊悔。該州另一名同黨參議員佛雷克則說，總統應尊重司法程序，讓司法對該案做出定論。

歐巴馬政府的白宮法律顧問鮑爾（Robert Bauer）批評，川普沒辦法阻止司法程序，所以改為採取特赦，此舉實乃「不當使用特赦權」的案例。曾任司法部民權司高級顧問的拜恩（Chiraag Bains）則表示，光是詢問是否可撤銷阿帕約案，就已令人無法接受，川普明顯是認為，總統可控制所有行政機關，包括刑事方面。