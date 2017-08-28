魚蛋革命案棄保流亡》港青李倩怡：不再相信香港有法治

2017-08-28

魚蛋革命案被起訴 傳棄保來台

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港媒體報導，涉及去年旺角騷亂被控暴動罪的十八歲少女李倩怡，原定今年一月提訊，但因缺席聆訊而遭通緝，據傳李女轉往台灣尋求政治庇護。近日網路上流傳一段疑似李女本人宣讀的流亡聲明，坦承潛逃台灣，「在審判開庭之前選擇了流亡」，因為「早就已經不再相信香港有法治」。

痛批「港版美麗島大審」

李倩怡說，「政府對魚蛋革命起訴，根本就是一場政治檢控」，「『旺角大審』根本就是一場港版『美麗島大審』」，港人現在是在上「威權統治下的補課」。她並引述台灣名導魏德聖電影《賽德克．巴萊》對白：「真正的人可以輸掉身體，但一定要贏得靈魂」。

影片發布日期註明為八月二十二日，聲明首先表示，「一位參與二○一六年年初一『魚蛋革命』被起訴的李倩怡，我在審判開庭前選擇流亡」。她說，自己土生土長的香港，從熟悉變陌生，讓原本冷漠的香港年輕人都投身保衛香港本土運動，有許多人嘗試將街頭累積能量轉到議會，但最後本土派人士被取消參選權，不然就是當選後被強行褫奪議員資格，連法律允許的公民示威與抗議的參與者，都成為政治犯，令她感到心寒。

李倩怡說，別人可批評她怯懦，但其實是「我內心早就已經不再相信香港有法治」；港人太容易令自己及外國人相信，香港即使沒有民主，依舊可以有法治，「所以當出賣香港利益的港共政權，利用法治工具進行政治審判時，我們還以為是個獨立的司法程序」。

對於有媒體報導她流亡台灣，李倩怡說，與事實有很大落差，幫忙她的朋友包括台灣獨派，但並非「時代力量」或台灣人權組織，她被「客氣地打發」。聲明強調，她希望藉此告訴香港社會，若無法維持有效區隔，隨著香港加速被中國化，無論年輕人是否選擇移民離開，「最終三十年內所謂的『兩制』都會蕩然無存，只剩中國廣東省香港市」。