中國首富王健林全家機場被扣 傳遭境管

2017-08-28

〔編譯茅毅／綜合報導〕海外華文媒體「博聞社」廿七日獨家報導，名列中國「胡潤富豪榜」大中華區二○一七年首富的萬達集團（Wanda Group）董事長王健林，廿五日原擬攜全家人搭乘私人飛機前往英國，卻在天津機場遭攔阻，被扣留數小時問話後獲釋，但當局已將他限制出境。有報導指出，中共第十九次全國代表大會（十九大）在即，為平息黨內對這類憑藉政商關係成為富可敵國權貴資本的反彈，北京將持續加大整頓力道，中國國內的金融震盪將接踵而來。

資本轉移海外 債留國內

據稱「明天系」掌門人肖建華疑似在港遭北京派人「綁架」回中後，眾多的中國富豪被禁止出境，身家達二○五○億人民幣（約九四三六億台幣）的王健林傳遭境管，可能與萬達快速擴張難以擺脫與中共黨政高層的種種複雜關係有關。華爾街日報七月間曾報導，中國大型民企在國內借貸再赴海外大肆購併擴張的做法，已引起北京警覺。消息人士透露，中國國家主席習近平六月親自下令，要國有銀行停止對萬達集團海外擴張項目融資。

博聞社引述中國知情人士報導，王健林的房地產帝國已是負資產，近年來加快資本轉移海外，將更多債務留給銀行，等於「坑國家或納稅人」。據報導，王不僅將七十七家萬達酒店、十三座萬達旅遊城賣給兩家房地產開發商，甚至擬將旗下「王牌產業」萬達廣場商城「分割出售」。同時，萬達海外投資不斷加碼，使他欲遁走海外的傳聞甚囂塵上。

華爾街日報報導，二○一五年以來，萬達、海航（HNA）、零售集團復星國際（Fosun International）、保險巨擘安邦（Anbang）等四家公司，共計完成五五○億美元（約一．六七兆台幣）的海外收購交易，這些公司「均以擁有精心培養的政治紐帶而聞名」。由於大型民企的資本實力和影響力愈來愈大，威脅到中國政府對國內經濟的管控，中國國務院已下令嚴查一度被視為體現中國經濟實力的這類海外購併交易。