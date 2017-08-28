澳門政府維穩 拒香港記者入境報導風災

2017-08-28

〔編譯魏國金／綜合報導〕澳門在遭五十三年來最強颱風「天鴿」重創甫四天後，廿七日再逢輕颱「帕卡」（Pakhar）侵襲。儘管帕卡挾帶強風豪雨，所幸並未造成重大傷亡，僅八人輕傷。在帕卡侵襲前一天，四名香港記者前往澳門欲報導風災相關新聞，卻遭澳門當局以「對內部保安的穩定構成威脅」為由拒絕入境。澳門傳媒工作者協會抨擊當局作法，與中國官員如出一轍，為封鎖消息而侵犯新聞自由。

澳門政府廿七日針對帕卡發佈警訊級別第三高的八號風球，中午後警訊逐步調降。在帕卡遠離後，澳門恢復天鴿災情的善後工作。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，香港和澳門的颱風警訊分為一、三、八、九、十號五級，八號風球意指居民應留在家裡避風，廿三日的天鴿達威力最強的十號風球，造成十人喪生、二四四人受傷。

連寵物網站人員也封殺

廿六日天鴿災情未了、帕卡腳步迫近之際，「法國國際廣播電台」報導，一名香港南華早報記者、一名香港01記者，以及兩名蘋果日報記者前往澳門，欲報導風災新聞，卻在入境時遭扣留二至三．五小時，最後皆以對內部保安的穩定構成威脅為由予以遣返，連香港寵物資訊網站「毛城城」人員也遭封殺。

香港攝影記者協會與香港記者協會廿六日聲明，「記者履行採訪職責，循正常程序入境，並非滋事份子，難以與『內部保安的穩定構成威脅』有關」，對澳門當局拒絕香港記者採訪表示極度遺憾。澳門傳媒工作者協會則抨擊澳門政府的作法「不只進一步損害澳門早已飽受威脅的新聞自由，更嚴重損害公眾知情權」，對於澳門當局「公然嚴重踐踏新聞自由，予以強烈譴責」。

澳門保安司長黃少澤強調，「澳門警方是依據澳門相關法律，依法執法」。但在被詢及香港記者是在哪些方面威脅澳門安全時，他只說，「這些個案是保密不公開，這也是法律規定」。