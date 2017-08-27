菲國新規 禁強迫女員工穿高跟鞋

2017-08-27

〔編譯周虹汶／綜合報導〕被公司規定工作得穿高跟鞋的廣大女性族群，痛腳終於開始有解，因為菲律賓勞工就業部（ＤｏＬＥ）部長貝約（Silvestre Bello III）廿五日簽署命令，不許工作得久站或常走動的勞工著細高跟鞋值勤。這項新規寫下亞洲第一例，政令將在當地報刊公告後的十五天生效。

新令係依《菲律賓勞動法典》第一三二條訂定，「建立可確保女性員工安全與健康的準則」，但僅規範高度在一英吋（二．五四公分）以上的細高跟鞋，楔型鞋或厚底鞋並不受限；而所謂的久站，「是指一站至少兩小時」，零售業、服務業、工廠生產線員工以及教師、保全人員等的工作性質即符合定義。

長時間穿著高跟鞋不利人體健康，常引發拇趾外翻、小趾內翻、雞眼、老繭、嵌甲、甲溝炎、跖骨塌陷、腰膝疼痛等問題。ＤｏＬＥ副部長沙伊（Dominador Say）特別強調，男女一體適用新規，「因為也存在有時會被要求穿高跟鞋的男性員工。」

ＤｏＬＥ新令也要求業者在工作場所鋪設適當地板或地墊，以緩解上述工作性質的員工站走不適。而為了確實舒緩勞工疲勞，雇主也該提供坐椅，就算小折凳也行，讓他們休息或上工時間都能隨時取用，應無損勞工生產力與效率。

ＤｏＬＥ也鼓勵勞資協議出更安全健康的工作環境。新法上路初期，則為業者保留餘地，未訂確切罰則，違者暫時不會受懲；但沙伊希望民間主動配合。

成為亞洲第一個禁止業者強迫員工穿高跟鞋工作的國家，推動新令有功的菲律賓勞工聯盟暨工會聯合會（ＡＬＵ—ＴＵＣＰ）發言人丹胡賽（Alan Tanjusay）深感欣慰，因為母國上百萬勞工將不再受「不安全且危險的工作條件所奴役」；也希望菲律賓經驗可複製到全亞洲，以促進他國勞工朋友的福利。