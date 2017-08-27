又一白宮幕僚被炒 巴農人馬丟官

2017-08-27

〔編譯張沛元／綜合二十五日外電報導〕繼前白宮首席策士巴農十九日遭美國總統川普革職後，被視為巴農人馬，敢言又頻引發爭議、對移民與恐怖主義採取強硬立場的美國白宮國家安全助理戈卡（Sebastian Gorka），二十五日成為最新一名離開白宮的行政部門官員，也是最新一名丟官的主要白宮幕僚。

戈卡二十五日向媒體透露他已辭職，但不願說明去職理由；保守派網站「聯邦主義者」同日晚間貼出據稱是戈卡的辭呈，戈卡在辭呈中指控說，最致力落實與代表能夠「讓美國再度偉大」的政策的人，近幾個月來遭到有系統剷除或破壞……有鑑於「某勢力」在白宮崛起，他支持川普的最佳之道就是從白宮外運作。

但匿名白宮官員卻企圖駁斥戈卡的自請下台的說法，指稱戈卡並非辭職，而是「不再在白宮工作」；另有白宮官員透露，白宮幕僚長凱利在上週的內部討論中表明無意讓戈卡留任，疑暗示戈卡是遭革職。

四十六歲的戈卡在白宮的職稱是總統副助理，至少過去兩週來都在休假中。戈卡進入白宮前是右派新聞網站布萊巴特的編輯，該新聞網站執行長正是巴農，而巴農離開白宮後馬上返回布萊巴特。戈卡當初雖以反恐顧問之姿進入白宮，但卻不是國家安全會議成員，確切職責不明，不過他倒是經常在電視新聞中為川普辯護。戈卡是繼巴農後第二名在凱利接任白宮幕僚長後去職的白宮官員，戈卡曾批評國務卿提勒森，此等公開不敬之舉顯然令軍旅出身、重視階級的凱利不悅。