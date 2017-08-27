英比再傳恐攻 一嫌遭擊斃

2017-08-27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕比利時首都布魯塞爾與英國首都倫敦白金漢宮外，當地時間廿五日晚間均傳出男子持刀攻擊士兵事件，兩嫌均喊出「真主至大」口號，分別遭擊斃與逮捕，兩國警方目前已朝恐怖攻擊方向偵辦。

比國觀光勝地布魯塞爾大廣場附近街道，廿五日晚間八時左右（台灣時間廿六日凌晨二時）發生攻擊事件，一名蓄鬍、戴頭巾的男子持刀從後方靠近兩名巡邏士兵，高喊「真主至大」後加以襲擊，但立即遭士兵開槍擊中，送醫後傷重不治，而其中一名士兵手部負傷，沒有大礙。

比國檢方指出，嫌犯為三十歲索馬利亞裔男子，二○○四年抵達比利時，一五年取得公民身分，此前並無接觸或參與恐怖組織和活動紀錄。警方在嫌犯遺體上搜出一把改造手槍和兩本《可蘭經》後，徹夜搜索其在北部古城布魯日的住家，而檢方也正式定調此案為「恐怖攻擊未遂」。比國自去年地鐵和機場恐攻後，就維持高度警戒。

無獨有偶，英國女王寓所「白金漢宮」外在當地時間晚上八點三十五分，亦發生持刀襲擊事件。當時一名男子將車輛停在限制區的一輛警車旁，警方盤查時赫然發現車內有把長刀，正準備將其逮捕，不料嫌犯不僅試圖拿取刀械，還不斷高喊「真主至大」，隨即遭警方噴灑催淚氣體制伏，過程中三名員警受輕傷。

倫敦警方指出，該名二十六歲嫌犯來自倫敦以北的盧頓，研判為「孤狼式」犯案，惟仍未確認其動機。由於英女王等人目前在蘇格蘭度假，事件未對王室成員安危造成影響。倫敦自今年三月以來已遭遇四起恐攻。