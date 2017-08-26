野葛根豐胸？日5年爆223起健康受害案

2017-08-26

〔編譯林翠儀／綜合報導〕原產於泰國及緬甸的植物塊根「野葛根」，由於含有高濃度異黃酮素，被日本廣泛運用於豐胸及美容保健食品，但厚生勞動省發表統計顯示，過去5年內「國民生活中心」已接獲包括月經不順、皮膚過敏及不正常出血等223件健康受害反映，呼籲消費者注意。

日媒報導，野葛根中含有的異黃酮素類似女性荷爾蒙，而且含量及濃度都遠遠高於大豆，近年來業者推出野葛根保健食品，宣稱具有豐胸效果，但有消費者反映服用後出現不適的症狀，包括月經停止、月經大量出血、嘔吐、腹痛、腹瀉、皮膚過敏等，從2012年4月至今年4月，5年來共有223件，其中有200多件受害報告集中在近兩年。

厚勞省調查日本販售的67項相關製品，發現有半數業者沒有測量內含成分的正確劑量就開始販售，也未充分確保製品的管理和安全性。國民生活中心進一步檢測含有野葛根成分的12項商品，發現有10項商品的作用和女性荷爾蒙相同，其中有3項商品會出現對健康造成不良影響副作用。國民生活中心警告，不當攝取野葛根可能造成荷爾蒙異常。

京都女子大學榮譽教授小波秀雄指出，過去日本也曾流行過石榴、大豆、胎盤素等富含女性荷爾蒙誘導素的保健食品，這些食品充其量只能提高「女性魅力」，卻被擴大解釋為可「豐胸」，這是一種誤解，屬偽科學問題。

歐盟、南韓禁售相關製品

報導指出，對更年期女性而言，雖然野葛根和醫生採用的「荷爾蒙補充療法」具有相同的效果，但並不能降低更年期女性罹患血栓、子宮內膜癌及乳癌的風險。報導中也指出，歐盟和南韓早已禁止使用及販賣野葛根製品，即使原產地的泰國也規定一天攝取量須低於100毫克，可是日本保健食品卻對劑量無任何限制。