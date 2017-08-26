動物園奇觀》母愛跨物種 母猴收養小雞

2017-08-26

〔編譯周虹汶／綜合報導〕母愛爆發不僅能讓女性赴湯蹈火，還能跨越物種！位於以色列的中東最大野生動物園「拉瑪特甘野生動物園」（Ramat Gan Safari），近日就驚見不受公猴青睞的成熟母猴照顧小雞，瀕危動物與普通家禽和平共眠的溫馨畫面，再開人類眼界。

這隻名為尼芙（Niv）的母猴是黑冠猴，屬「國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄」內亟須保護的「極危」物種；牠上週找來照顧的家雞來路不明，並非園中動物，因此還未命名。上週以來，只見尼芙對小雞不斷愛撫，陪玩之餘，還幫雞寶寶打理乾淨，充分展現當媽媽的欲望；而這隻誤入叢林的小雞，雖可輕易掙脫，卻選擇留在尼芙懷裡，晚上也一起睡。

園方表示，「這種關係相當罕見」，已屬超越動物間友誼的行為，通常是人為刻意安排才會發生；但「似乎已達性成熟年紀的4歲尼芙，不太容易找到另一半」，「這或許可用來解釋牠對這隻小雞表達的母性本能。」事實上，尼芙幾個月前就想養另一隻小雞，可惜對方不領情，這次這隻卻「好像很開心找到一個代理媽媽。」

不過，「獼猴有時會把進到牠們欄圈內的雞殺來吃，或把對方玩死。」為了避免悲劇收場，園方目前讓尼芙與小雞單獨相處，不給其他猴子靠近，連尼芙的媽媽都一樣，以防母猴間常有的敵意行為。