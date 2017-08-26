日自駕貨輪 2019年挑戰橫越太平洋

2017-08-26

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本最大海運公司「日本郵船」計畫於2019年，進行以遠端遙控方式讓貨輪橫越太平洋的測試，由於該公司最終目標在於尋求能完全自主航行之「自駕貨輪」技術，一旦技術成熟，可能對全球海運界帶來重大影響，這也是全球首度在公海測試此技術，有證券分析師甚至將船舶自動航運技術稱為「新一代的海運業主流」。

日本郵船子公司Monohakobi技術研究所（MTI）船舶技術部門長安藤英幸23日表示，日本郵船正考慮以一艘大型貨櫃輪，從陸上的基地做遠端遙控，進行從日本航向北美洲的試航，屆時船上仍會有人員待命，以策安全；由於太平洋的船舶數量相對少，故選擇日本至北美航線。

領導日本郵船航海團隊的桑原悟提到，目前操船仍需仰賴經驗豐富的船員憑感覺，該公司以其迄今累積的航海實務經驗建立資料庫，透過分析持續提升自動化及安全性。他並領導一支由日本國土交通省資助的「船舶碰撞風險判斷及自動操船相關研究」計畫研究團隊。相較自駕車，自駕船技術主要挑戰在於船體更龐大、噸位更重，在操船、船體管理、引擎維修等作業亦更為複雜，在引擎出力等方面也更需要大規模和周密的管理。

日本郵船正與「古野電氣」、「日本無線」和「東京計器」等15家船舶相關製造商、雷達及通訊設備公司合作，研發可避免海上碰撞的安全航運技術及自駕船。日本政府在其「2017未來投資戰略」中，設定於2025年前國產250艘具自動航運技術的全自動商船。

其他如日本第二海運公司商船三井、第三大的川崎汽船也加入鑽研自駕船技術之列，英國勞斯萊斯控股（Rolls-Royce Holdings PLC）、礦業龍頭澳洲必和必拓（BHP Billiton Ltd.）與挪威肥料巨擘亞拉國際（Yara International ASA）」均投入研究。亞拉國際已於5月宣布，2019年將在近海測試遙控航運。