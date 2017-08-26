中231億樂透 美醫院女工秒開除老闆

2017-08-26

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國樂透「威力球（Powerball）」23日開出逾7.58億美元（約台幣231億）的史上第二高頭彩獎金，且破紀錄由一名不久前喪偶的中年婦女獨得。該名幸運得主領獎時透露，已告知工作32年的醫院「老娘不回去上班了」，接下來將「躲在床上」，思考如何運用這筆意外之財。

用家人生日下注 「白日夢成真」

美媒25日報導，該期威力球頭獎落在波士頓西邊契科皮鎮（Chicopee）的普萊德加油站。53歲的得主溫齊科（Mavis Wanczyk）24日在母親及一對成年子女陪同領獎時表示，她的「白球」中獎號碼6、7、16、23、26，以及「紅球」威力球號碼4，是根據家人的生日與自己的幸運數字所選取，在丈夫去年11月車禍過世後，買樂透純粹是想「試試手氣」。

威力球在全美44州、華府、波多黎各和美屬維京群島發售，頭獎中獎機率約為2.92億分之1，而該期頭獎金額雖次於去年1月開獎的16億美元，卻是北美史上頭彩獨得獎金最高紀錄。溫齊科說，23日晚上與友人閒聊樂透結果，在友人查看她的彩票、證實她中頭獎後，「我沒辦法開車，什麼都做不了」，不敢相信自己長久懷抱的「白日夢」竟然成真，經友人提醒才於彩券背面上簽名，最後還勞駕友人護送她回家。

溫齊科笑著表示，她已在契科皮醫學中心擔任病患照護員32年，但提早退休一直是她的人生大計，所以中獎隔天立刻向醫院提出辭呈。溫齊科沒有選擇分30年領取全部7.58億美元獎金，反而與多數中獎者一樣一次領完。雖然這種方式只能獲得約4.8億美元，但扣稅後仍有3.36億美元（約台幣102億元）。溫齊科說，自己原本的經濟能力僅是「還可以」，現在只想到付清新車貸款，接下來要「躲在床上」思考如何花錢。

此外，該期威力球還有6人各得200萬美元，34人各得100萬美元，而開出頭彩的超商老闆則表示，在替中獎顧客高興之餘，計畫捐出商店分得的5萬美元獎金，救助當地多所以教育和兒童為主的慈善機構。